Fenerbahçe Forması Giydikten Sonra Beşiktaş'a Transfer Olan İsimlerin Listesi Hayli Kabarık
Fenerbahçe Forması Giydikten Sonra Beşiktaş'a Transfer Olan İsimlerin Listesi Hayli Kabarık
Süper Lig'de iki büyük takım arasında transfer pek sık rastlanmıyor. Olursa da küçük çaplı bir krize neden oluyor. İtalya'da Milan'dan Inter'e, Juventus'tan Milan'a, Inter'den Juventus'a sık gördüğümüz transfer hareketi Türkiye'de çok az oluyor. Olursa da bonservis ödenerek değil, bedelsiz sözleşme bitişiyle yapılıyor. İki takım arasın son bonservis ödenmesi 500 bin Dolar + 2 oyuncu ile Ayhan Akman'ın Beşiktaş'tan Galatasaray'a gidişiydi. Uzun bir zaman sonra Cengiz Ünder de iki kulüp arasında bonservis ile transfer olabilir. Bu tabloda daha önce Fenerbahçe forması giymiş sonra direkt ya da dolaylı olarak Beşiktaş'a gelmiş isimleri derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tayfur Havutçu'yu Beşiktaş forması haricinde bir forma ile hayal edemiyor olabilirsiniz ama kendisi 1993 yılında Almanya'dan geldiğinde Türkiye'de ilk kez Fenerbahçe forması giydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe'den Kocaelispor'a giden Tayfur, 1997 yılında geldiği Beşiktaş'ta futbolu kaptan olarak bıraktı.
En olaylı transferlerden biri şüphesiz Caner Erkin ve Gökhan Gönül'dü. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten, kulüple özdeşleşmiş Gökhan bir anda kendini siyah beyazlı forma ile bulmuştu.
Caner ise Inter'e transfer olmuş orada forma bile giymeden Beşiktaş'a gelmişti. İkili sonra birlikte geri döndü ama Beşiktaş'ta da iz bıraktılar.
Ali Güneş, "Efsane Geri Döndü" kadrosunun jokerlerindendi. Mustafa Denizli ile fark yaratmıştı. Sözleşmesi bittiğinde Del Bosque'li Beşiktaş'a imza attı ancak iz bırakmakta zorlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya'dan Fenerbahçe'ye geldi, zor bir dönemde de olsa kulüpte iz bıraktı. Sonra Nihatlı Sociedad'a Nihat'tan önce gitti, ardından Espanyol forması giydi. Türkiye'ye ise Beşiktaş formasıyla döndü.
Bugün baktığınızda "neden olmasın" diyebilirsiniz ama dönemi yaşayanlar için Rüştü'yü Fenerbahçe harici bir forma ile görmek şok ediciydi. Barcelona'yı bile yadırgamıştık ama o sözleşmesini yenilemedi ve "değer gördüğünü" söylediği Beşiktaş'a geldi.
Rüştü ile birlikte gelen bir diğer isim de Mehmet Yozgatlı olmuştu. O da direkt olarak boğazın diğer yakasına geçen isimler arasına yazdırdı.
Futbolu bıraktıktan sonra kriminal olaylarla anılan Sezer Öztürk, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayınca Beşiktaş'ta şansını denemiş ve farklı bir sonuç elde edememişti.
Fenerbahçe'nin ardından kısa bir süre sonra Samsunspor'a giden Uğur Boral, FEDA sezonunun önemli isimlerinden olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşayan isim Mert Nobre, hatta birini bizzat Beşiktaş'ın elinden aldı. Ama kiralamayla geçen sürecin ardından bonservisini Beşiktaş aldı.
Trabzonspor ile ülkemizde sükse yaptı, en güzel günlerini Fenerbahçe ile yaşayıp Betis'e gitti. Türkiye'ye dönmek istediğinde Mehmet Aurelio olarak Beşiktaş'a imza attı. Aynı zamanda Türkiye milli takımı forması da giymişti.
Almanya'dan Fenerbahçe'ye geldi ve Fenerbahçeli Mustafa Doğan olarak tanındıktan sonra FC Köln'e transfer oldu. Bir sezon sonra Süper Lig'e döndüğünde üzerinde Beşiktaş forması vardı. İlk derbisinde Fenerbahçe'ye gol attı.
Josef de Souza için derbi canavarı demek abartı olmaz. Fenerbahçe ile damga vurduğu derbilerde Beşiktaş formasıyla daha fazlasını gösterdi. Fenerbahçe'ye attığı gol ise hala hafızalarda.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın