Fenerbahçe Forması Giydikten Sonra Beşiktaş'a Transfer Olan İsimlerin Listesi Hayli Kabarık

Süper Lig'de iki büyük takım arasında transfer pek sık rastlanmıyor. Olursa da küçük çaplı bir krize neden oluyor. İtalya'da Milan'dan Inter'e, Juventus'tan Milan'a, Inter'den Juventus'a sık gördüğümüz transfer hareketi Türkiye'de çok az oluyor. Olursa da bonservis ödenerek değil, bedelsiz sözleşme bitişiyle yapılıyor. İki takım arasın son bonservis ödenmesi 500 bin Dolar + 2 oyuncu ile Ayhan Akman'ın Beşiktaş'tan Galatasaray'a gidişiydi. Uzun bir zaman sonra Cengiz Ünder de iki kulüp arasında bonservis ile transfer olabilir. Bu tabloda daha önce Fenerbahçe forması giymiş sonra direkt ya da dolaylı olarak Beşiktaş'a gelmiş isimleri derledik.