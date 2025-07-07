Fenerbahçe’de Ayrılık: Futbol Koordinatörü Okan Özkan'ın İstifası Kabul Edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde “Türkiye’nin en iyi sportif direktörü olacak” diyerek övdüğü Okan Özkan ile yollar ayrıldı.

Kulüpte haziran ayında “Futbol Koordinatörlüğü” görevine getirilen Özkan için, 'Kulübümüzde yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde görev alan ve son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda Futbol Koordinatörü olarak görev yapan Sayın Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştır.

Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sayın Özkan’ın görevden ayrılma talebi kabul edilmiştir. Fenerbahçe’ye farklı kademelerde uzun yıllar hizmet eden Okan Özkan’a, kulübümüze sunduğu katkılar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Okan Özkan.' açıklaması yapıldı.