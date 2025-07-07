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Fenerbahçe’de Ayrılık: Futbol Koordinatörü Okan Özkan'ın İstifası Kabul Edildi

Fenerbahçe’de Ayrılık: Futbol Koordinatörü Okan Özkan'ın İstifası Kabul Edildi

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.07.2025 - 20:29

Fenerbahçe, haziran ayının başında “Futbol Koordinatörlüğü” görevine getirilen Okan Özkan’ın istifasının kabul edildiğini açıkladı. 2018 yılından beri kulüpte çeşitli görevlerde bulunan Okan Özkan’a katkıları ve emekleri için teşekkür edildi.

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Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi ayrılık açıklaması geldi.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi ayrılık açıklaması geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde “Türkiye’nin en iyi sportif direktörü olacak” diyerek övdüğü Okan Özkan ile yollar ayrıldı.

Kulüpte haziran ayında “Futbol Koordinatörlüğü” görevine getirilen Özkan için, 'Kulübümüzde yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde görev alan ve son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda Futbol Koordinatörü olarak görev yapan Sayın Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştır.

Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sayın Özkan’ın görevden ayrılma talebi kabul edilmiştir. Fenerbahçe’ye farklı kademelerde uzun yıllar hizmet eden Okan Özkan’a, kulübümüze sunduğu katkılar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Okan Özkan.' açıklaması yapıldı.

Onur Özkan kimdir?

Onur Özkan kimdir?

Okan Özkan ilk olarak 2018 yılında yardımcı antrenör görevinde Fenerbahçe teknik ekibine dahil oldu. 

34 yaşındaki isim, 2020 yılında 'finans direktörü' ve 2022 yılında 'kadro planlayıcısı' görevlerine getirildi.

Özkan, 2023 yılında A Takım direktör yardımcılığı görevini yürütürken son olarak haziran ayının başında 'spor koordinatörü' olarak kulüpte aktif çalışma hayatını sürdürüyordu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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