Fenerbahçe’de Ayrılık: Futbol Koordinatörü Okan Özkan'ın İstifası Kabul Edildi
Fenerbahçe, haziran ayının başında “Futbol Koordinatörlüğü” görevine getirilen Okan Özkan’ın istifasının kabul edildiğini açıkladı. 2018 yılından beri kulüpte çeşitli görevlerde bulunan Okan Özkan’a katkıları ve emekleri için teşekkür edildi.
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Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi ayrılık açıklaması geldi.
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Onur Özkan kimdir?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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