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Jamal Musaila Hakkında 10 Bilgi

etiket Jamal Musaila Hakkında 10 Bilgi

Aysu Melis Bağlan
Aysu Melis Bağlan - yazio
07.07.2025 - 10:24

22 yaşındaki, Bayern Münih orta saha oyuncusu hakkındaki en önemli bilgi, ne yazık ki ayak bileğinin kırılmış olması!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final müsabakasında Paris Saint Germain ile karşılaştı ve elendi. Skordan daha şok edici olan Jamal Musaila’nın sakatlanması oldu.

Aylarca sahalardan uzak kalacak olan futbolcuya bir geçmiş olsun akışı yapalım mı?

Haydi.

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1. Doğum Yeri: Stuttgart Değil, Fulda!

1. Doğum Yeri: Stuttgart Değil, Fulda!

Jamal Musiala 26 Şubat 2003’te Almanya’nın Fulda kentinde doğdu. Babası Nijeryalı, annesi ise Alman. Bu çok kültürlü altyapı, hem sahada hem hayatta farklı perspektifler geliştirmesine katkı sağladı.

2. İngiltere'de Büyüdü

Musiala henüz 7 yaşındayken ailesiyle birlikte İngiltere’ye taşındı. Futbol eğitimini Southampton ve ardından Chelsea altyapılarında aldı. Bu yüzden hem İngiltere’nin hem Almanya’nın futbol sistemini yakından tanıyor.

3. Chelsea Altyapısından Yetişti

Uzun süre Chelsea'nin akademisinde forma giydi. Teknik, hızlı ve çevik oyunu sayesinde İngiltere genç takımlarında da parladı. Chelsea taraftarları onu “gelecek vadeden yetenek” olarak görüyordu.

4. Bayern Münih’e Dönüş: Almanya’ya Merhaba

2019 yılında Almanya’ya geri döndü ve Bayern Münih altyapısına katıldı. Sadece bir yıl sonra A takıma yükseldi. İlk profesyonel sözleşmesini 2020'de imzaladı. 17 yaşında Bundesliga'da sahneye çıktı.

5. Bundesliga Tarihine Geçti

Musiala, 18 yaşından önce Bayern Münih formasıyla gol atan en genç oyunculardan biri oldu. Sadece Bundesliga’da değil, Şampiyonlar Ligi’nde de en genç gol atan Alman oyuncular arasında yer aldı.

6. Milli Takım Seçimi: İngiltere mi, Almanya mı?

6. Milli Takım Seçimi: İngiltere mi, Almanya mı?

Hem İngiltere hem Almanya için oynama hakkı vardı. İngiltere U15’ten U21’e kadar birçok yaş kategorisinde forma giydi. Ancak 2021’de kalbini dinledi ve Almanya A Milli Takımı’nı seçti.

7. Leroy Sané ile Saha Dışında da Yakın

Bayern Münih’teki takım arkadaşı Leroy Sané ile sadece sahada değil, özel hayatlarında da yakın arkadaşlar. Bu bağ güçlü bir saha uyumuna da dönüşmüş durumda.

8. Almanya’nın Umudu: 2022 Dünya Kupası Performansı

2022 Dünya Kupası’nda Almanya gruptan çıkamasa da, Musiala bireysel olarak en çok övgü toplayan isimlerden biriydi. Top sürüşleri, çalım yeteneği ve sahadaki özgüveniyle yıldızlaştı.

9. Kendine Ait Bir Oyun Tarzı Var

Musiala; teknik kapasitesi, dar alandaki kıvraklığı ve dikine oyunu ile Messi’ye benzetiliyor. Ancak kendisi bu karşılaştırmalar yerine “kendi oyunumla iz bırakmak istiyorum” diyor.

10. Takma Adı: 'Bambi'

Takım arkadaşları ona 'Bambi' diyor çünkü sahada narin ama aynı zamanda inanılmaz çevik. Bu lakap, onun zarif ama etkili oyun tarzını simgeliyor.

Bonus: Mütevazı Bir Yıldız

Bonus: Mütevazı Bir Yıldız

Musiala, Almanya’nın parlayan yıldızı, bu doğru. Şöhretin getirdiği parıltıya rağmen son derece alçakgönüllü ve disiplinli. Boş zamanlarında kitap okuyor, ailesiyle vakit geçiriyor ve sosyal medyada gösteriş yapmaktan kaçınıyor.

Sen Musiala’yı ilk kez nerede izledin? Oynadığı maçlardan en çok hangisi aklında kaldı?

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