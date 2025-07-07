Jamal Musaila Hakkında 10 Bilgi

Hem İngiltere hem Almanya için oynama hakkı vardı. İngiltere U15’ten U21’e kadar birçok yaş kategorisinde forma giydi. Ancak 2021’de kalbini dinledi ve Almanya A Milli Takımı’nı seçti.

7. Leroy Sané ile Saha Dışında da Yakın

Bayern Münih’teki takım arkadaşı Leroy Sané ile sadece sahada değil, özel hayatlarında da yakın arkadaşlar. Bu bağ güçlü bir saha uyumuna da dönüşmüş durumda.

8. Almanya’nın Umudu: 2022 Dünya Kupası Performansı

2022 Dünya Kupası’nda Almanya gruptan çıkamasa da, Musiala bireysel olarak en çok övgü toplayan isimlerden biriydi. Top sürüşleri, çalım yeteneği ve sahadaki özgüveniyle yıldızlaştı.

9. Kendine Ait Bir Oyun Tarzı Var

Musiala; teknik kapasitesi, dar alandaki kıvraklığı ve dikine oyunu ile Messi’ye benzetiliyor. Ancak kendisi bu karşılaştırmalar yerine “kendi oyunumla iz bırakmak istiyorum” diyor.

10. Takma Adı: 'Bambi'

Takım arkadaşları ona 'Bambi' diyor çünkü sahada narin ama aynı zamanda inanılmaz çevik. Bu lakap, onun zarif ama etkili oyun tarzını simgeliyor.