Jamal Musaila Hakkında 10 Bilgi
22 yaşındaki, Bayern Münih orta saha oyuncusu hakkındaki en önemli bilgi, ne yazık ki ayak bileğinin kırılmış olması!
FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final müsabakasında Paris Saint Germain ile karşılaştı ve elendi. Skordan daha şok edici olan Jamal Musaila’nın sakatlanması oldu.
Aylarca sahalardan uzak kalacak olan futbolcuya bir geçmiş olsun akışı yapalım mı?
Haydi.
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1. Doğum Yeri: Stuttgart Değil, Fulda!
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6. Milli Takım Seçimi: İngiltere mi, Almanya mı?
Bonus: Mütevazı Bir Yıldız
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