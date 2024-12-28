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Fatih Terim Golcüsünü Süper Lig'den Buldu, Beşiktaş'ın Kapısını Çalacak

Fatih Terim Golcüsünü Süper Lig'den Buldu, Beşiktaş'ın Kapısını Çalacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.12.2024 - 15:10

Suudi Arabistan ve Katar takımlarının son dönemlerde imza attırdığı isimler hepimizi şaşırtıyor. Ekonomik güçle tahmin edilmeyecek yıldızları getiren takımlar teknik direktör konusunda da benzer işlere imza atıyorlar. Böyle bir imza ile Türkiye 'piyasasını' da bir anda hareketlendirdiler. Suudi ekibi Al Shabab, Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'i oturttu. Terim de takımını yarışa sokmak için gözünü transfere çevirdi ve Beşiktaş'ın yıldızına göz koydu.

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Al Shabab, Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Fatih Terim'le kısa sürede anlaşmaya vardı.

Al Shabab, Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Fatih Terim'le kısa sürede anlaşmaya vardı.

Terim'in heyecan getirdiği Al Shabab transferde de hızlı olmak istiyor. İlk aday ise Terim'in isteği doğrultusunda Süper Lig'in yıldızı oldu.

Terim'in heyecan getirdiği Al Shabab transferde de hızlı olmak istiyor. İlk aday ise Terim'in isteği doğrultusunda Süper Lig'in yıldızı oldu.

Fatih Terim, Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Immobile'yi kadrosuna katmak istiyor. İtalyan oyuncunun sözleşmesi 2026 Mayıs ayına kadar geçerli olacak.

Fatih Terim, Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Immobile'yi kadrosuna katmak istiyor. İtalyan oyuncunun sözleşmesi 2026 Mayıs ayına kadar geçerli olacak.

Al Shabab sezon başında da Immobile'yi istemiş ancak yıldız oyuncunun tercihi Beşiktaş olmuştu.

Al Shabab sezon başında da Immobile'yi istemiş ancak yıldız oyuncunun tercihi Beşiktaş olmuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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