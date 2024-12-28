Fatih Terim Golcüsünü Süper Lig'den Buldu, Beşiktaş'ın Kapısını Çalacak

Suudi Arabistan ve Katar takımlarının son dönemlerde imza attırdığı isimler hepimizi şaşırtıyor. Ekonomik güçle tahmin edilmeyecek yıldızları getiren takımlar teknik direktör konusunda da benzer işlere imza atıyorlar. Böyle bir imza ile Türkiye 'piyasasını' da bir anda hareketlendirdiler. Suudi ekibi Al Shabab, Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'i oturttu. Terim de takımını yarışa sokmak için gözünü transfere çevirdi ve Beşiktaş'ın yıldızına göz koydu.