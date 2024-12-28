TFF, Yeni MHK Organizasyonunda Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'a Görev Verecek

Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, uzun yıllar küs olmalarına rağmen iki farklı duayen olarak görüşlerine başvurulan hakem yorumcuları oldular. İkili geçtiğimiz günlerde barışarak büyük bir süprize imza atmıştı. Bir sürpriz haber de TFF'den geldi. TFF, yeni Merkez Hakem Komitesi düzeninde ikiliye yer vermek istiyor. İlk açıklama Çakar'dan geldi.