TFF, Yeni MHK Organizasyonunda Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'a Görev Verecek
TFF, Yeni MHK Organizasyonunda Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'a Görev Verecek
Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, uzun yıllar küs olmalarına rağmen iki farklı duayen olarak görüşlerine başvurulan hakem yorumcuları oldular. İkili geçtiğimiz günlerde barışarak büyük bir süprize imza atmıştı. Bir sürpriz haber de TFF'den geldi. TFF, yeni Merkez Hakem Komitesi düzeninde ikiliye yer vermek istiyor. İlk açıklama Çakar'dan geldi.
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Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar iki farklı kanalda yaptıkları yorumlarla gündemi belirlemeyi sürdürüyor. İkili barıştıktan sonra şimdi de iş ortağı oluyorlar.
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Türkiye Futbol Federasyonu, yeni bir Merkez Hakem Komitesi kurmanın eşiğindeyken iki isme teklif götürdüğü öğrenildi.
Yeni MHK'da federasyondan üç temsilci, kulüplerden de iki temsilci yer alabilecek. Buna göre TFF de temsilci hakkını ikiliden yana kullanacak.
Bişar Özbey yaptığı açıklamada, "Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu, yeni MHK yapılanmasında yer alacakmış. Ahmet Çakar’a bunu sordum ve teyit etti. Toroğlu ile Çakar, TFF'nin belirlediği 3 üyeden 2'sini oluşturacak. Ayrıca Kulüpler Birliği'nin de 2 üyesi bu yapıda yer alacak. Yani, MHK'nin üzerinde bir kurum kurulması planlanıyor" dedi.
Süper Lig ve 1. Lig maçlarında hakem ve gözlemci atamaları, hakemlere ceza verilmesine dair kararlar, artık Danışma Kurulu tarafından verilecek. Bu kurul, sezon sonuna kadar MHK'nin üzerinde bir otorite olarak görev yapacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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