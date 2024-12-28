Talisca İçin Gün Sayan Fenerbahçe'yi Korkutan Haber: Kriz Çıktı

Fenerbahçe devre arası yaptığı transferlerle yarışa tutunmak istiyor. 8 puan farkı kapatmak için seferber olan sarı lacivertlilerin ilk hamlesi Talisca oldu. Ancak bugün transferle ilgili Fenerbahçelileri korkutan bir gelişme yaşandı. Talisca'da kriz olarak duyurulan haberde menajerinin payı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...