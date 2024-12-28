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Talisca İçin Gün Sayan Fenerbahçe'yi Korkutan Haber: Kriz Çıktı

Talisca İçin Gün Sayan Fenerbahçe'yi Korkutan Haber: Kriz Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.12.2024 - 10:58

Fenerbahçe devre arası yaptığı transferlerle yarışa tutunmak istiyor. 8 puan farkı kapatmak için seferber olan sarı lacivertlilerin ilk hamlesi Talisca oldu. Ancak bugün transferle ilgili Fenerbahçelileri korkutan bir gelişme yaşandı. Talisca'da kriz olarak duyurulan haberde menajerinin payı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, Talisca için gün sayarken bugün Akşam gazetesinde Arabistan basınına dayandırılan ilginç bir haber yayınlandı.

Fenerbahçe, Talisca için gün sayarken bugün Akşam gazetesinde Arabistan basınına dayandırılan ilginç bir haber yayınlandı.

Transfer imzaya kaldı derken Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye gitmesi beklenirken oyuncunun menajeri ile Al Nassr yönetimi son anda beklenmedik bir anlaşmazlık yaşadı.

Transfer imzaya kaldı derken Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye gitmesi beklenirken oyuncunun menajeri ile Al Nassr yönetimi son anda beklenmedik bir anlaşmazlık yaşadı.

Talisca'nın İstanbul'a gelmesi yüzde 99 olarak belirtilse de göz ardı edilmemesi gereken önemli bir anlaşmazlık olduğu bilgisi verildi.

Talisca'nın İstanbul'a gelmesi yüzde 99 olarak belirtilse de göz ardı edilmemesi gereken önemli bir anlaşmazlık olduğu bilgisi verildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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