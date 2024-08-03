Fatih Altaylı'dan Sıcak Gündemde 'Kaynayan' Doğal Gaz Zammına Tepki
Fatih Altaylı'dan Sıcak Gündemde 'Kaynayan' Doğal Gaz Zammına Tepki
Türkiye son günlerde oldukça hareketli günler yaşıyor. BTK kararıyla erişim engeli getirilen Instagram'a tepkiler artarken, komşumuz İran'da da hareketli günler yaşanıyor.
Gazeteci Fatih Altaylı ise bu sıcak gündemde yapılan doğal gaz zammının 'kaynadığını' söyleyerek tepkisini dile getirdi.
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Instagram, BTK kararıyla 58 milyon kullanıcısının bulunduğu Türkiye'de erişime kapatıldı.
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Barolar Birliği ve diğer siyasi partiler tepkisini gösterirken Instagram'ın ne olacağı konusunda kritik saatlere girildiği aktarıldı.
Öte yandan Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle İran ve İsrail arasındaki gerginlik arttı.
Sıcak gündemin içerisinde bir de zam haberi geldi. BOTAŞ konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam yapıldığını duyurdu.
Gazeteci Fatih Altaylı ise bu sıcak gündemde doğal gaz zammının unutulmasına tepki gösterdi.
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"Dolar artmadı tüm dünyada doğal gaz fiyatları yarı yarıya düştü peki bizde doğal gaz fiyatı niye arttı!"
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