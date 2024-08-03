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Fatih Altaylı'dan Sıcak Gündemde 'Kaynayan' Doğal Gaz Zammına Tepki

Fatih Altaylı'dan Sıcak Gündemde 'Kaynayan' Doğal Gaz Zammına Tepki

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.08.2024 - 20:19

Türkiye son günlerde oldukça hareketli günler yaşıyor. BTK kararıyla erişim engeli getirilen Instagram'a tepkiler artarken, komşumuz İran'da da hareketli günler yaşanıyor. 

Gazeteci Fatih Altaylı ise bu sıcak gündemde yapılan doğal gaz zammının 'kaynadığını' söyleyerek tepkisini dile getirdi.

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Instagram, BTK kararıyla 58 milyon kullanıcısının bulunduğu Türkiye'de erişime kapatıldı.

Instagram, BTK kararıyla 58 milyon kullanıcısının bulunduğu Türkiye'de erişime kapatıldı.

2 Ağustos 2024 gecesi saat 03:00 civarında uygulamaya giren erişim engeline, sosyal medyadan tepkiler arttı.

Barolar Birliği ve diğer siyasi partiler tepkisini gösterirken Instagram'ın ne olacağı konusunda kritik saatlere girildiği aktarıldı.

Barolar Birliği ve diğer siyasi partiler tepkisini gösterirken Instagram'ın ne olacağı konusunda kritik saatlere girildiği aktarıldı.

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Öte yandan Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle İran ve İsrail arasındaki gerginlik arttı.

Öte yandan Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle İran ve İsrail arasındaki gerginlik arttı.

İran televizyonlarında askeri marşların çalındığı, askeri hazırlıkların yapıldığı iddia edildi.

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Sıcak gündemin içerisinde bir de zam haberi geldi. BOTAŞ konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam yapıldığını duyurdu.

Sıcak gündemin içerisinde bir de zam haberi geldi. BOTAŞ konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam yapıldığını duyurdu.

EPDK ise yüzde 38 ve yüzde 33,1'lik zammın birim gaz alım bedeline yansıyan artışlar olduğunu belirterek 'Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır' açıklamasında bulundu.

Gazeteci Fatih Altaylı ise bu sıcak gündemde doğal gaz zammının unutulmasına tepki gösterdi.

Gazeteci Fatih Altaylı ise bu sıcak gündemde doğal gaz zammının unutulmasına tepki gösterdi.

Altaylı, yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

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"Dolar artmadı tüm dünyada doğal gaz fiyatları yarı yarıya düştü peki bizde doğal gaz fiyatı niye arttı!"

"Dolar artmadı tüm dünyada doğal gaz fiyatları yarı yarıya düştü peki bizde doğal gaz fiyatı niye arttı!"
twitter.com

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