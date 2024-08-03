‘Deprem Çalışmalarından İstifa Etti’ İddialarına Naci Görür'den Açıklama
‘Deprem Çalışmalarından İstifa Etti’ İddialarına Naci Görür'den Açıklama
Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiği söylentilerinin eski olduğunu ve 2014 yılında İTÜ'den emekli olduğunu açıkladı.
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, istifa edeceğine dair iddialara yanıt verdi.
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X hesabından açıklama yapan Görür, istifa söylentilerinin eski olduğunu ve 2014 yılında İTÜ'den emekli olduğunu ifade etti.
Görür ayrıca, birçok özel üniversitenin kendisine çeşitli görevler teklif ettiğini ancak Türkiye'deki üniversitelerle ilgilenmediğini belirtti.
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