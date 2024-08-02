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Neler Oluyor? İran Televizyonlarında Askeri Marşlar Çalmaya Başladı

Neler Oluyor? İran Televizyonlarında Askeri Marşlar Çalmaya Başladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.08.2024 - 23:40

İsrail ve İran arasındaki gerginlik yükselmeye başladı. THY, İsrail gerginliği sebebiyle İran'a olan uçuşlarını iptal etti. İran'ın ulusal kanallarında ise asker marşları çalmaya başladı.

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İsrail ve İran arasındaki gerginliğin artmasıyla sosyal medyada farklı iddialar ortaya atılmaya başlandı.

İsrail ve İran arasındaki gerginliğin artmasıyla sosyal medyada farklı iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Pek çok ülke, İran ve İsrail gerginliğinin artmasıyla, uçuşları iptal etmeye, vatandaşlarını uyarmaya başladı. 

Fransa, İran'da bulunan vatandaşlarının ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

THY, İran seferlerini iptal etti.

Viyana'daki İran nükleer müzakere ekibinin danışmanı olduğu aktarılan Mohammad Marandi, X hesabından "Kaçın, geliyorlar" paylaşımında bulundu.

Viyana'daki İran nükleer müzakere ekibinin danışmanı olduğu aktarılan Mohammad Marandi, X hesabından "Kaçın, geliyorlar" paylaşımında bulundu.
twitter.com

İran televizyonlarından ise askeri marşların çalınmaya başladığı iddia edildi;

"Birkaç saat içinde dünya sakinleri ilginç sahnelere tanık olacak" cümlelerinin kullanıldığı iddia edildi.

İran Dini Lideri Hamaney, 2023 yılında sosyal medyadan attığı eski bir gönderiyi sabitledi.

İran Dini Lideri Hamaney, 2023 yılında sosyal medyadan attığı eski bir gönderiyi sabitledi.
twitter.com

Sabitlenen eski gönderide 'Siyonist rejim bitti' ifadelerine yer veriliyor.

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Öte yandan bu paylaşımların "iddialı" olduğu, İran televizyonlarında söylenenlerin yorumdan ibaret olduğu da iddialar arasında.

Öte yandan bu paylaşımların "iddialı" olduğu, İran televizyonlarında söylenenlerin yorumdan ibaret olduğu da iddialar arasında.
twitter.com

"Bir sunucunun ‘temennim’ dediği şey..."

"Bir sunucunun ‘temennim’ dediği şey..."
twitter.com
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