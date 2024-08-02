Neler Oluyor? İran Televizyonlarında Askeri Marşlar Çalmaya Başladı
Neler Oluyor? İran Televizyonlarında Askeri Marşlar Çalmaya Başladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail ve İran arasındaki gerginliğin artmasıyla sosyal medyada farklı iddialar ortaya atılmaya başlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Viyana'daki İran nükleer müzakere ekibinin danışmanı olduğu aktarılan Mohammad Marandi, X hesabından "Kaçın, geliyorlar" paylaşımında bulundu.
İran televizyonlarından ise askeri marşların çalınmaya başladığı iddia edildi;
İran Dini Lideri Hamaney, 2023 yılında sosyal medyadan attığı eski bir gönderiyi sabitledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öte yandan bu paylaşımların "iddialı" olduğu, İran televizyonlarında söylenenlerin yorumdan ibaret olduğu da iddialar arasında.
"Bir sunucunun ‘temennim’ dediği şey..."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın