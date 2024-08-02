THY Bu Gece Yapılacak İran Seferlerini İsrail’le Gerginlik Nedeniyle İptal Etti
THY Bu Gece Yapılacak İran Seferlerini İsrail’le Gerginlik Nedeniyle İptal Etti
Türk Hava Yolları (THY) İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılacak olan seferlerini iptal etti.
THY, seferlerin sabah saatleri itibariyle yeniden başlayacağını duyurdu.
Kaynak: DHA/ İbrahim Yıldız
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DHA'nın aktardığına göre, THY bu gece yapılması planlanan İran seferlerini iptal etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öte yandan Singapur Havayolları da uçuşlarında İran hava sahasını kullanmayacağını, alternatif yollar çizileceğini aktardı.
"İstanbul, Londra, New York, Manchester, Milano, Münih, Paris, Roma, Zürih, Amsterdam, Brüksel, Kopenhag ve Frankfurt" uçuşlarının bu durumdan etkileneceği belirtildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın