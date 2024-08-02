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THY Bu Gece Yapılacak İran Seferlerini İsrail’le Gerginlik Nedeniyle İptal Etti

THY Bu Gece Yapılacak İran Seferlerini İsrail’le Gerginlik Nedeniyle İptal Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.08.2024 - 22:43

Türk Hava Yolları (THY) İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılacak olan seferlerini iptal etti.

THY, seferlerin sabah saatleri itibariyle yeniden başlayacağını duyurdu.

Kaynak: DHA/ İbrahim Yıldız

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DHA'nın aktardığına göre, THY bu gece yapılması planlanan İran seferlerini iptal etti.

DHA'nın aktardığına göre, THY bu gece yapılması planlanan İran seferlerini iptal etti.

İran'ın farklı şehirlerine yapılacak olan seferlerin bu gece iptal edildiği, yarın sabah saatleri itibariyle düzenleneceği belirtildi.

Öte yandan Singapur Havayolları da uçuşlarında İran hava sahasını kullanmayacağını, alternatif yollar çizileceğini aktardı.

Öte yandan Singapur Havayolları da uçuşlarında İran hava sahasını kullanmayacağını, alternatif yollar çizileceğini aktardı.

AA'nın Tayvan ajansı CNA'dan aktardığı haberde, Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle havayolları şirketlerinin alternatif rotaları tercih etmeye başladığı belirtildi.

"İstanbul, Londra, New York, Manchester, Milano, Münih, Paris, Roma, Zürih, Amsterdam, Brüksel, Kopenhag ve Frankfurt" uçuşlarının bu durumdan etkileneceği belirtildi.

"İstanbul, Londra, New York, Manchester, Milano, Münih, Paris, Roma, Zürih, Amsterdam, Brüksel, Kopenhag ve Frankfurt" uçuşlarının bu durumdan etkileneceği belirtildi.
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