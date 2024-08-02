THY Bu Gece Yapılacak İran Seferlerini İsrail’le Gerginlik Nedeniyle İptal Etti

Türk Hava Yolları (THY) İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılacak olan seferlerini iptal etti.

THY, seferlerin sabah saatleri itibariyle yeniden başlayacağını duyurdu.

Kaynak: DHA/ İbrahim Yıldız