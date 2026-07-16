Fatih Aksoy Kimdir, Dizileri Neler? Fatih Aksoy Neden Gözaltına Alındı?
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Fatih Aksoy, ekranlara damga vuran Sadakatsiz, Yasak Elma, Kadın ve son olarak Yeraltı gibi çok sayıda dizi ve filmin yapımcısı olan MED Yapım'ın sahibidir. Fatih Aksoy, ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
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Fatih Aksoy Kimdir?
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Fatih Aksoy’un Yapımcısı Olduğu Diziler, Filmler ve Programlar
Fatih Aksoy Neden Gözaltına Alındı?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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