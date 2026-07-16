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Fatih Aksoy Kimdir, Dizileri Neler? Fatih Aksoy Neden Gözaltına Alındı?

Fatih Aksoy Kimdir, Dizileri Neler? Fatih Aksoy Neden Gözaltına Alındı?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
16.07.2026 - 08:39
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Fatih Aksoy, ekranlara damga vuran Sadakatsiz, Yasak Elma, Kadın ve son olarak Yeraltı gibi çok sayıda dizi ve filmin yapımcısı olan MED Yapım'ın sahibidir. Fatih Aksoy, ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alındı. 

Aksoy ile ilgili merak edilenler...

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Fatih Aksoy Kimdir?

Fatih Aksoy Kimdir?

Fatih Aksoy, ekranlara damga vuran Sadakatsiz, Yasak Elma gibi çok sayıda dizi ve filmin yapımcısı olan MED Yapım'ın sahibidir.

Fatih Aksoy,  1961 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan M. Fatih Aksoy, bir süre kurumsal şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra 1988 yılında yönetmen yardımcısı olarak sektöre adım attı. 

1993 yılında kendi yapım şirketi Medyapım’ı kurdu. Türkiye’de özel televizyonculuğun başladığı bu yıllarda çok ses getiren yapımlara imza attı.

2000 yılında yaptığı Dadı (Nanny) dizisi dünyada bir Amerikan dizisinin yapılan ilk uyarlaması oldu.  

Kim 500 Milyar İster (Who wants to be a Millionarie) , Buzda Dans (Dancing on Ice), Popstar gib çok ses getiren dünyaca ünlü formatları Türkiye’de başarıyla uyguladı. Popstar’la Türkiye’de özel televizyonculuğun başlangıcından bugüne kadar bir televizyon yapımının aldığı en yüksek reytinge ulaştı.

2010 yılından itibaren drama dizileri yapmaya yöneldi. Bu tarihten sonra Grey’s Anatomy, Desperate Housewives ve Shameless gibi dizileri başarıya uyarladı. Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı ve Karadağlar gibi uzun soluklu özgün diziler üretti. Son dönemde de Anne( Mother) ve Kadın (Woman) gibi Japon dizilerinin başarılı uyarlamalarını yaptı.

Fatih Aksoy’un Yapımcısı Olduğu Diziler, Filmler ve Programlar

Fatih Aksoy’un Yapımcısı Olduğu Diziler, Filmler ve Programlar

  • Benden Ne Olur? - (2022)

  • Maske Kimsin Sen? (2022)

  • Mahkum (2021)

  • Misafir (2021)

  • Yalancılar ve Mumları (2021)

  • Evlilik Hakkında Her Şey (2021)

  • Sen Çal Kapımı (2020-2021)

  • Çocukluk (2020)

  • Sadakatsiz 

  • Baraj (2020-2021)

  • Öğretmen (2020)

  • Kadın (2017-2020)

  • Özgür Dünya (2019)

  • Kızım (2018-2019)

  • Bir Litre Gözyaşı (2018-2019)

  • Bir Aile Hikayesi (2019)

  • Yasak Elma 

  • Bizim Hikaye (2017-2019)

  • Hayat Mucizelere Gebe (2015-2016)

  • Güllerin Savaşı (2014-2016)

  • Acil Servis (2015)

  • Maral: En Güzel Hikayem (2015)

  • Bir Aşk Hikayesi (2013-2014)

  • Umutsuz Ev Kadınları (2011-2014)

  • Fatih (2013)

  • Merhaba Hayat (2012-2013)

  • Veda (2012)

  • Eve Düşen Yıldırım (2012)

  • Adını Feriha Koydum (2011-2012)

  • Canım Babam (2011)

  • Karadağlar (2010-2011)

  • Doktorlar (2006-2011)

  • Hayat Güzeldir (2008)

  • Yine de Aşığım (2005-2006)

  • Belalı Baldız (2005-2006)

  • Çat Kapı (2005)

  • Kanlı Düğün (2005)

Fatih Aksoy Neden Gözaltına Alındı?

Fatih Aksoy Neden Gözaltına Alındı?

Ünlü yapımcı ve MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy, ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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