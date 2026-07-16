Fatih Aksoy Kimdir, Dizileri Neler? Fatih Aksoy Neden Gözaltına Alındı?

Fatih Aksoy, ekranlara damga vuran Sadakatsiz, Yasak Elma gibi çok sayıda dizi ve filmin yapımcısı olan MED Yapım'ın sahibidir.

Fatih Aksoy, 1961 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan M. Fatih Aksoy, bir süre kurumsal şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra 1988 yılında yönetmen yardımcısı olarak sektöre adım attı.

1993 yılında kendi yapım şirketi Medyapım’ı kurdu. Türkiye’de özel televizyonculuğun başladığı bu yıllarda çok ses getiren yapımlara imza attı.

2000 yılında yaptığı Dadı (Nanny) dizisi dünyada bir Amerikan dizisinin yapılan ilk uyarlaması oldu.

Kim 500 Milyar İster (Who wants to be a Millionarie) , Buzda Dans (Dancing on Ice), Popstar gib çok ses getiren dünyaca ünlü formatları Türkiye’de başarıyla uyguladı. Popstar’la Türkiye’de özel televizyonculuğun başlangıcından bugüne kadar bir televizyon yapımının aldığı en yüksek reytinge ulaştı.

2010 yılından itibaren drama dizileri yapmaya yöneldi. Bu tarihten sonra Grey’s Anatomy, Desperate Housewives ve Shameless gibi dizileri başarıya uyarladı. Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı ve Karadağlar gibi uzun soluklu özgün diziler üretti. Son dönemde de Anne( Mother) ve Kadın (Woman) gibi Japon dizilerinin başarılı uyarlamalarını yaptı.