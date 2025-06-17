Farklı Ülkelerin Dizilerindeki Ölüm Sahnelerini Canlandıran Bir Yabancıdan Türkiye Sürprizi

Türk dizilerinin ölüm sahneleri nasıldır? İlk olarak uzun bakışmalar olmazsa olmazımızdır. Vurulan kişi öyle hemen yere düşmez. Öncelikle karşısındakinin neden bunu yaptığını sorgular. Derken tanıdık bir kişi çıkagelir ve olaylar daha da sarpa sarar.
En iyisi biz anlatmayalım, farklı ülkelerin dizilerinin ölüm sahnelerini canlandıran yabancı kullanıcıya bırakalım sözü!
Kaynak: TikTok / daily.dayena
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Uzun uzun bakışmalar, sorgulamalar...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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