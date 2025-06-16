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Tüm Türkiye'nin Onları Merak Edeceğinden Habersiz Akım Videosu Çeken Kızlar Ortaya Çıktı

Tüm Türkiye'nin Onları Merak Edeceğinden Habersiz Akım Videosu Çeken Kızlar Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.06.2025 - 23:43

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Sosyal medyada geliştirilen algoritmalar sayesinde artık çoğumuz aynı içerikleri tüketiyoruz. Özellikle TikTok ve X'te (Twitter) o günün popüler paylaşımlarına denk gelmemeniz neredeyse imkansız. Geçtiğimiz günlerde de bir TikTok kullanıcısı, akım videosu çeken iki arkadaşın videosunu çekti. Neredeyse tüm Türkiye, bu akımı çeken kişileri arıyordu ki akımın sahipleri de sonunda ortaya çıktı!

Gelin, beraber bakalım.

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Öncelikle kamera arkası görüntülerini izleyelim;

Şimdi de o kişilerin çektiği videoyu!

"Algoritmama güvendim."

"Algoritmama güvendim."

Sosyal medya kullanıcıları ise öncelikle kamera arkasını izlediklerini ardından da algoritmalarının orijinal videoyu karşılarına düşürdüğünü söyledi. Bazı tesadüfler gerçekten çok güzel, değil mi? :)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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