LGS'de Gündem Olan Kilit Sistemi Sorusu, Meğer Bir Gün Önceki Orkun Işıtmak Videosunda da Varmış

Milyonlarca öğrenci geçtiğimiz pazar günü LGS'de ter döktü. LGS'nin ardından soluğu sosyal medyada alan öğrenciler ve veliler, genel olarak sınavın zorluğundan bahsetti. Özellikle Türkçe ve matematik sorularında birçok öğrenci zorlandığını ifade etti. Türkçe'de çıkan 'kilit sistemi' sorusu ise sosyal medyada gündem oldu. Sorunun 'multidisipliner' bir soru olduğuna dikkat çekildi.

Gelin görün ki bu soruyu çözebilmek için sadece Orkun Işıtmak'ın videosunu izlemeniz yeterliydi.