LGS'de Gündem Olan Kilit Sistemi Sorusu, Meğer Bir Gün Önceki Orkun Işıtmak Videosunda da Varmış

Milyonlarca öğrenci geçtiğimiz pazar günü LGS'de ter döktü. LGS'nin ardından soluğu sosyal medyada alan öğrenciler ve veliler, genel olarak sınavın zorluğundan bahsetti. Özellikle Türkçe ve matematik sorularında birçok öğrenci zorlandığını ifade etti. Türkçe'de çıkan 'kilit sistemi' sorusu ise sosyal medyada gündem oldu. Sorunun 'multidisipliner' bir soru olduğuna dikkat çekildi.
Gelin görün ki bu soruyu çözebilmek için sadece Orkun Işıtmak'ın videosunu izlemeniz yeterliydi.
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İşte Orkun Işıtmak'ın açıklaması;
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"Cuma günü videoya koyduk, Pazar günü LGS'de çıktı."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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