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Faciadan Dönüldü! İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli'yi Taşıyan Tekne Yunanistan Sularında Battı

Faciadan Dönüldü! İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli'yi Taşıyan Tekne Yunanistan Sularında Battı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.08.2026 - 11:22 Son Güncelleme: 18.08.2026 - 11:30
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Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanı olan İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve 9 misafiri, Yunanistan sularında batan teknelerinden yara almadan kurtarılmayı başardı. Acil yardım çağrısına hızla yanıt veren Yunan Sahil Güvenliği'nin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

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Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanı unvanını gururla taşıyan ve 17 yıldır İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten tanınmış iş insanı Işınsu Kestelli, Ege Denizi'nde büyük bir tehlike atlattı.

Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanı unvanını gururla taşıyan ve 17 yıldır İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten tanınmış iş insanı Işınsu Kestelli, Ege Denizi'nde büyük bir tehlike atlattı.

Kestelli ile birlikte toplam on kişiyi ağırlayan Türk bayraklı yat, Yunanistan'a bağlı Fleves Adası civarında sulara gömüldü. Seyir halindeyken henüz tam olarak belirlenemeyen bir sebepten ötürü hızla su almaya başlayan teknedekiler, durumu yetkililere anında bildirerek acil yardım talebinde bulundu.

Yunanistan merkezli Voice of Hellas'ın aktardığı bilgilere göre, telsizden geçen yardım çağrısının hemen ardından harekete geçen Yunan Sahil Güvenlik birimleri, batmakta olan tekneye çok kısa bir süre içinde ulaştı. Ekiplerin dikkatli ve hızlı yürüttüğü operasyon sayesinde, teknede ölümle burun buruna gelen on kişi herhangi bir fiziki zarar görmeden tahliye edildi. Kurtarılan Türk yolcular, güvenliklerinin sağlanması ve dinlenmeleri amacıyla olayın yaşandığı bölgeye en yakın konumlardan biri olan Vouliagmeni Marina'sına nakledildi.

Büyük bir şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı bu korkutucu kazanın ardından, teknenin batış nedenini tam olarak aydınlatabilmek için resmi makamlarca geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer tarafından yapılan ilk inceleme ve değerlendirmelere göre, olay anında söz konusu bölgede 5 bofor şiddetine ulaşan sert kuzey rüzgarlarının hakim olduğu tespit edildi. Geminin bu olumsuz ve zorlu hava koşullarına dayanamayarak su almış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Işınsu Kestelli kimdir?

Işınsu Kestelli kimdir?

1962 yılında Konya’da doğan Işınsu Kestelli, 1981 yılında İzmir Amerikan Kız Lisesi’nden ve 1986 yılında 9 Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Para ve Banka Bölümü’nden mezun olmuştur.

Evli ve bir oğlu olan Işınsu Kestelli, uluslararası bitkisel yağ sektöründe faaliyet gösteren Agrilink Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin ve Agritrade Tarım Ürünleri Loj. Dep. Ltd. Şirketi’nin kurucusu ve ortağıdır.

Kasım 1992’de İzmir Ticaret Borsası Nebati Yağlar Meslek Komitesi üyesi olan Işınsu Kestelli, 1995 yılında Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, 2003 – 2009 yılları arasında İzmir Ticaret Borsası’nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2009 Şubat ayında İzmir Ticaret Borsası’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Kestelli, 2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerde de güvenoyu alarak tekrar aynı göreve getirilmiştir.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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