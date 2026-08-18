Faciadan Dönüldü! İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli'yi Taşıyan Tekne Yunanistan Sularında Battı
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Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanı olan İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve 9 misafiri, Yunanistan sularında batan teknelerinden yara almadan kurtarılmayı başardı. Acil yardım çağrısına hızla yanıt veren Yunan Sahil Güvenliği'nin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.
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Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanı unvanını gururla taşıyan ve 17 yıldır İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten tanınmış iş insanı Işınsu Kestelli, Ege Denizi'nde büyük bir tehlike atlattı.
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Işınsu Kestelli kimdir?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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