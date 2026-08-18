Faciadan Dönüldü! İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli'yi Taşıyan Tekne Yunanistan Sularında Battı

Kestelli ile birlikte toplam on kişiyi ağırlayan Türk bayraklı yat, Yunanistan'a bağlı Fleves Adası civarında sulara gömüldü. Seyir halindeyken henüz tam olarak belirlenemeyen bir sebepten ötürü hızla su almaya başlayan teknedekiler, durumu yetkililere anında bildirerek acil yardım talebinde bulundu.

Yunanistan merkezli Voice of Hellas'ın aktardığı bilgilere göre, telsizden geçen yardım çağrısının hemen ardından harekete geçen Yunan Sahil Güvenlik birimleri, batmakta olan tekneye çok kısa bir süre içinde ulaştı. Ekiplerin dikkatli ve hızlı yürüttüğü operasyon sayesinde, teknede ölümle burun buruna gelen on kişi herhangi bir fiziki zarar görmeden tahliye edildi. Kurtarılan Türk yolcular, güvenliklerinin sağlanması ve dinlenmeleri amacıyla olayın yaşandığı bölgeye en yakın konumlardan biri olan Vouliagmeni Marina'sına nakledildi.

Büyük bir şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı bu korkutucu kazanın ardından, teknenin batış nedenini tam olarak aydınlatabilmek için resmi makamlarca geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer tarafından yapılan ilk inceleme ve değerlendirmelere göre, olay anında söz konusu bölgede 5 bofor şiddetine ulaşan sert kuzey rüzgarlarının hakim olduğu tespit edildi. Geminin bu olumsuz ve zorlu hava koşullarına dayanamayarak su almış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.