Eylül 2026 Hyundai Fiyat Listesi: i20, i30, Bayon, Kona, Tucson, Inster, Santa ve Ioniq Güncel Fiyatlar

Hyundai, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor. Markanın fiyat listeleri ise her ay başında güncelleniyor ve yakından takip ediliyor. Hyundai'ın en uygun modeli olan Hyundai i20, Eylül ayında 1.562.000 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan tutarlar, maksimum kampanyalı liste fiyatlarını temsil etmektedir. Fiyatlar, markanın düzenlediği kampanyalar ve seçtiğiniz opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.