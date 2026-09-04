Eylül 2026 Skoda Fiyat Listesi: Octavia, Superb, Elroq, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Çek otomobil devi Skoda, ülkemizde sıklıkla tercih edilen otomobiller arasında yer alıyor. Octavia ve SuperB modelleriyle sevilen Skoda, şimdilerde ise elektrikli modelleriyle dikkat çekiyor. Elroq, Enyaq ve Coupe gibi elektrikli modeller, yeni nesil teknolojileri takip edenlerin radarında.

Skoda, Eylül ayında geçerli olacak fiyatlarını yayınladı.

Peki Octavia, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia, Kodiaq ve Elroq ne kadar?

İşte Skoda Eylül 2026 fiyat listesi.

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