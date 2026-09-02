Eylül 2026 Renault Fiyat Listesi: Renault Clio, Austral, Megane, Boreal, Captur, Duster Güncel Fiyatlar

Fransız menşeli Renault model arabalar, ülkemizde sık sık tercih ediliyor. Clio modeliyle tutulan Renault, şimdilerde Boreal ve Duster ile dikkat çekiyor. Yeni bir ay başlangıcında Renault'nun yeni fiyat listesi de merak konusu oldu. Renault, Eylül ayında geçerli olacak yeni fiyatlarını duyurdu.

Peki, Clio, Austral, Megane, Captur ve Duster ne kadar oldu?

İşte, Renault Eylül 2026 fiyat listesi.

Kaynak