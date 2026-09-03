Eylül 2026 Honda Fiyat Listesi: Jazz, Yeni Prelude ve HR-V Güncel Fiyatlar

Japon menşeli Honda, ülkemizde özellikle Civic modeliyle sevilmişti. Civic modelini satıştan kaldırsa da Honda, yeni modelleriyle yakından takip ediliyor. Eylül ayının gelmesiyle sevilen otomobil markası Honda da yeni fiyat listelerini açıkladı.

Peki Honda Prelude, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?

İşte, Honda Eylül 2026 güncel fiyat listesi.

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