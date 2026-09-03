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Eylül 2026 Honda Fiyat Listesi: Jazz, Yeni Prelude ve HR-V Güncel Fiyatlar

Eylül 2026 Honda Fiyat Listesi: Jazz, Yeni Prelude ve HR-V Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Honda otomobil
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
03.09.2026 - 16:28
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Japon menşeli Honda, ülkemizde özellikle Civic modeliyle sevilmişti. Civic modelini satıştan kaldırsa da Honda, yeni modelleriyle yakından takip ediliyor. Eylül ayının gelmesiyle sevilen otomobil markası Honda da yeni fiyat listelerini açıkladı.

Peki Honda Prelude, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?

İşte, Honda Eylül 2026 güncel fiyat listesi.

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Honda fiyat listesi Eylül 2026

Honda fiyat listesi Eylül 2026

Markanın en uygun fiyatlı modeli olan Jazz, Ağustos ayında 2.525.00 TL'den listelenmişti. Jazz, Eylül ayında ise 2.600.000 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Honda Jazz fiyat listesi Eylül 2026

Honda Jazz fiyat listesi Eylül 2026
  • 1.5 L Hibrit Otomatik Crosstar 2.600.000 TL

Honda HR-V fiyat listesi Eylül 2026

Honda HR-V fiyat listesi Eylül 2026

  • 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 2.740.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.895.000 TL

Honda ZR-V fiyat listesi Eylül 2026

  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 4.970.000 TL

Honda CR-V fiyat listesi Eylül 2026

  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 6.160.000 TL

Honda Prelude fiyat listesi Eylül 2026

Honda Prelude fiyat listesi Eylül 2026
  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 5.600.000 TL

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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