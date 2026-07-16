Eylem İpek Şafak Kimdir, Kaç Yaşında Ve Nereli? Eylem İpek Şafak Neden Gözaltına Alındı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmİ sosyal medya hesabından paylaştığı basın duyurusunun ardından gözaltı kararı verilen 25 kişilik liste basına yansıdı; Eylem İpek Şafak’ın adı bu listede 17. sırada yer aldı. Duyuruda, yasaklı maddeyle mücadele çerçevesinde yürütülen dosyada kamuoyunun sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanıdığı şüpheliler hakkında; uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı, bu kullanımın kolaylaştırılması veya bu iş için yer sağlanması yönünde makul şüphe oluşturan delillere ulaşıldığı kaydedildi. Savcılık, 16 Temmuz 2026 tarihi için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması ile ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin savcılığa getirilmesi talimatını verdi. Aynı listede eşi Gökhan Şafak’ın adı da bulunuyor.