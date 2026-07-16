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Eylem İpek Şafak Kimdir, Kaç Yaşında Ve Nereli? Eylem İpek Şafak Neden Gözaltına Alındı?

Eylem İpek Şafak Kimdir, Kaç Yaşında Ve Nereli? Eylem İpek Şafak Neden Gözaltına Alındı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 09:05
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 25 kişilik listede, gazeteci ve sunucu Eylem İpek Şafak’ın da adı yer aldı. Bunun üzerine “Eylem İpek Şafak kimdir?”, “Kaç yaşında ve nereli?” ve “Neden gözaltına alındı?” soruları Google aramalarında hızla yükseldi. Gelin detaylara geçelim…

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Eylem İpek Şafak Kimdir?

Eylem İpek Şafak Kimdir?

Eylem İpek Şafak, magazin dünyasında gazeteci, köşe yazarı ve sunucu kimlikleriyle tanınan bir isim. Posta Gazetesi’nde uzun süre “Benden Duymuş Olmayın” başlıklı köşesini kaleme aldı ve buradaki magazin haberleriyle gündem oluşturdu. Ekran kariyerinde ise Acun Medya bünyesindeki TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” programının sunuculuğunu Cansu Canan Özgen ve Cengiz Semercioğlu ile birlikte üstlendi. Şarkıcı Yaşar İpek’in kız kardeşi olan Şafak’ın, ağabeyiyle uzun yıllardır görüşmediği kendi ifadelerinde yer alıyor. 

Şafak, 2016 yılının nisan ayında Beşiktaş’taki Shangri-La Hotel’de düzenlenen törenle Gökhan Şafak ile evlendi; nikahta Engin Altan Düzyatan, Okan Kurt, Demet Akalın ve Neslişah Alkoçlar şahitlik yaptı. Eşi Gökhan Şafak’ın İstanbul’daki Park Şamdan Pera restoranının sahibi olduğu biliniyor.

Eylem İpek Şafak Kaç Yaşında ve Nereli?

Eylem İpek Şafak Kaç Yaşında ve Nereli?

Eylem İpek Şafak 1989 doğumlu ve 37 yaşında. Baba tarafından aslen Diyarbakırlı olan Şafak, kariyerini İstanbul’da sürdürüyor. Doğum yerine ilişkin bilgiler kaynaklarda farklılık gösteriyor: bazı biyografilerde ailesinin 1980’de İstanbul’a göç ettiği ve kendisinin İstanbul’da doğduğu belirtilirken, bazı kaynaklarda Diyarbakır doğumlu olduğu aktarılıyor.

Eylem İpek Şafak Neden Gözaltına Alındı?

Eylem İpek Şafak Neden Gözaltına Alındı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmİ sosyal medya hesabından paylaştığı basın duyurusunun ardından gözaltı kararı verilen 25 kişilik liste basına yansıdı; Eylem İpek Şafak’ın adı bu listede 17. sırada yer aldı. Duyuruda, yasaklı maddeyle mücadele çerçevesinde yürütülen dosyada kamuoyunun sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanıdığı şüpheliler hakkında; uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı, bu kullanımın kolaylaştırılması veya bu iş için yer sağlanması yönünde makul şüphe oluşturan delillere ulaşıldığı kaydedildi. Savcılık, 16 Temmuz 2026 tarihi için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması ile ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin savcılığa getirilmesi talimatını verdi. Aynı listede eşi Gökhan Şafak’ın adı da bulunuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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