Evinin Önünden Fidye İçin Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Yöneticisi Polisler Tarafından Son Anda Kurtarılmış
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, evinin önünden kaçırılmıştı. İstanbul Tuzla’da atıl durumdaki bir fabrikada elleri ve kolları bağlanmış şekilde bulunan Karaal, polislerin kendisini son anda kurtardığını ifade etti. Öte yandan şüphelilerin, Karaal’ın eşiyle de irtibata geçip para getirmesini istediği öğrenildi.
Kaynak: Alican Uludağ / DW Türkçe
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İBB Kültür A.Ş’de üst düzey yönetici olan Erhan Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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