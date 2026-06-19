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Evinin Önünden Fidye İçin Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Yöneticisi Polisler Tarafından Son Anda Kurtarılmış

Evinin Önünden Fidye İçin Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Yöneticisi Polisler Tarafından Son Anda Kurtarılmış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.06.2026 - 21:15
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, evinin önünden kaçırılmıştı. İstanbul Tuzla’da atıl durumdaki bir fabrikada elleri ve kolları bağlanmış şekilde bulunan Karaal, polislerin kendisini son anda kurtardığını ifade etti. Öte yandan şüphelilerin, Karaal’ın eşiyle de irtibata geçip para getirmesini istediği öğrenildi.

Kaynak: Alican Uludağ / DW Türkçe

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İBB Kültür A.Ş’de üst düzey yönetici olan Erhan Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

İBB Kültür A.Ş’de üst düzey yönetici olan Erhan Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

DW Türkçe’de Alican Uludağ’ın haberine göre, 8 kişilik bir ekip tarafından fidye için kaçırılan Erhan Karaal, öldürülmeden önce son anda polis ekipleri tarafından kurtarılmış.

Karaal yaşadıklarını eşi Ayşe Karaal’a anlattı. Buna göre Karaal, kaçırıldığı süre boyunca farklı noktalarda tutulduğunu ve şüphelilerin yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiğini söyledi.

Karaal’ın eşine şunları anlattığı öğrenildi:

“Kaçıranlar beni öldürecekken polisler son anda beni kurtardı. Beni bütün gece dolaştırdılar; eski fabrika binalarında, metruk yerlerde tuttular. Yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiler. Basında çıkan haberlerden sonra iyice köşeye sıkıştılar. Benden para istediler. Saatlerce darp edildim. Sonuç alamayacaklarını anlayınca kaçmadan önce benim kafama sıkacaklardı. O anda polis geldi ve beni kurtardı. Yoksa öldürülecektim.”

Soruşturmaya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre şüpheliler, Karaal’ı alıkoydukları sırada eşi Ayşe Karaal ile de irtibat kurdu.

Şüphelilerin telefonla ulaştıkları Ayşe Karaal’dan para getirmesini istediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında fidye talebinin içeriği, şüphelilerin kimlikleri ve olası bağlantıları araştırılıyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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