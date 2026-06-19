Evinin Önünden Fidye İçin Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Yöneticisi Polisler Tarafından Son Anda Kurtarılmış

DW Türkçe’de Alican Uludağ’ın haberine göre, 8 kişilik bir ekip tarafından fidye için kaçırılan Erhan Karaal, öldürülmeden önce son anda polis ekipleri tarafından kurtarılmış.

Karaal yaşadıklarını eşi Ayşe Karaal’a anlattı. Buna göre Karaal, kaçırıldığı süre boyunca farklı noktalarda tutulduğunu ve şüphelilerin yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiğini söyledi.

Karaal’ın eşine şunları anlattığı öğrenildi:

“Kaçıranlar beni öldürecekken polisler son anda beni kurtardı. Beni bütün gece dolaştırdılar; eski fabrika binalarında, metruk yerlerde tuttular. Yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiler. Basında çıkan haberlerden sonra iyice köşeye sıkıştılar. Benden para istediler. Saatlerce darp edildim. Sonuç alamayacaklarını anlayınca kaçmadan önce benim kafama sıkacaklardı. O anda polis geldi ve beni kurtardı. Yoksa öldürülecektim.”

Soruşturmaya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre şüpheliler, Karaal’ı alıkoydukları sırada eşi Ayşe Karaal ile de irtibat kurdu.

Şüphelilerin telefonla ulaştıkları Ayşe Karaal’dan para getirmesini istediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında fidye talebinin içeriği, şüphelilerin kimlikleri ve olası bağlantıları araştırılıyor.