Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Esenler Belediyesi Bilim Kurulu Üyesi Olduğu Ortaya Çıktı

'Siyaset bilimi uzmanı' unvanına sahip olan ve Kamu Yönetimi'nden mezun olan Nebati'nin tekstil ile uğraştığı, akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptığı biliniyor.

Öte yandan MÜSİAD başta olmak üzere Ensar, ÖNDER, TÜGVA gibi derneklerde üyeliği de bulunmakta.