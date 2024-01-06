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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Esenler Belediyesi Bilim Kurulu Üyesi Olduğu Ortaya Çıktı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Esenler Belediyesi Bilim Kurulu Üyesi Olduğu Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.01.2024 - 09:39

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2021 yılında Bakanlık görevine getirilmişti. Nebati, 2023 yılında düzenlenen seçimin ardından koltuğu Mehmet Şimşek'e bıraktı. Eski Bakan Nureddin Nebati'nin Esenler Belediyesi'nde Bilim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı.

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Nureddin Nebati, 2021 yılında Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getirilmişti.

Nureddin Nebati, 2021 yılında Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getirilmişti.

İlk olarak Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı yapan Nebati, 2 Aralık 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanmıştı. 2023 yılında ise görevini Mehmet Şimşek'e teslim etti.

Nebati, Bakanlık görevine getirilmeden önce 4 dönem milletvekili yapmıştı.

Nebati, Bakanlık görevine getirilmeden önce 4 dönem milletvekili yapmıştı.

İlk olarak 24. dönemde İstanbul milletvekilliği yapan Nureddin Nebati, daha sonra memleketi Şanlıurfa'dan seçilmişti. 26. dönemde yeniden İstanbul milletvekilliği yapan Nebati, son olarak Mersin'den seçildi. 

Milletvekilliğinin yanısıra MKYK üyesi ve AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Nureddin Nebati'nin aynı zamanda MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve İstişare Heyeti Üyeliği yaptığı da biliniyor.

Nureddin Nebati'nin aynı zamanda MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve İstişare Heyeti Üyeliği yaptığı da biliniyor.

'Siyaset bilimi uzmanı' unvanına sahip olan ve Kamu Yönetimi'nden mezun olan Nebati'nin tekstil ile uğraştığı, akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptığı biliniyor. 

Öte yandan MÜSİAD başta olmak üzere Ensar, ÖNDER, TÜGVA gibi derneklerde üyeliği de bulunmakta.

Bakan olduğu dönemlerde enflasyonun 6 ay içerisinde çok farklı noktalara geleceğini söyleyen Nebati, "6 ay uyuyup uyanın" sözleriyle gündem olmuştu.

Bakan olduğu dönemlerde enflasyonun 6 ay içerisinde çok farklı noktalara geleceğini söyleyen Nebati, "6 ay uyuyup uyanın" sözleriyle gündem olmuştu.

2022 yılının Haziran ayına işaret ederek enflasyonun düşeceğini, Türkiye'nin çok farklı noktalarda olacağını söyleyen Nebati, “Şimdi uyuyun, 6 ay sonra uyanın. Çok farklı noktalara gideceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

O sözler 6 ay sonra akıllara gelince yeniden gündem olması ise kaçınılmaz olmuştu;

Son olarak Eski Bakan Doç. Dr. Nureddin Nebati'nin Esenler Belediyesi'nde "Bilim Kurulu Üyesi" olduğu ortaya çıktı.

Son olarak Eski Bakan Doç. Dr. Nureddin Nebati'nin Esenler Belediyesi'nde "Bilim Kurulu Üyesi" olduğu ortaya çıktı.

Bilimsel çalışmalara danışmanlık desteği veren, uzman görüşü sunan, çalışmalar için önerilerde bulunan Bilim Kurulu'nda alanında uzman kişiler yer alıyor. 

Bazı belediyelerimizde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Bilim Kurulları bulunuyor. Örneğin alanında uzman kişilerden oluşan 'Deprem Bilim Kurulu' gibi.

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