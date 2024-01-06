Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Esenler Belediyesi Bilim Kurulu Üyesi Olduğu Ortaya Çıktı
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Esenler Belediyesi Bilim Kurulu Üyesi Olduğu Ortaya Çıktı
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2021 yılında Bakanlık görevine getirilmişti. Nebati, 2023 yılında düzenlenen seçimin ardından koltuğu Mehmet Şimşek'e bıraktı. Eski Bakan Nureddin Nebati'nin Esenler Belediyesi'nde Bilim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı.
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Nureddin Nebati, 2021 yılında Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getirilmişti.
Nebati, Bakanlık görevine getirilmeden önce 4 dönem milletvekili yapmıştı.
Nureddin Nebati'nin aynı zamanda MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve İstişare Heyeti Üyeliği yaptığı da biliniyor.
Bakan olduğu dönemlerde enflasyonun 6 ay içerisinde çok farklı noktalara geleceğini söyleyen Nebati, "6 ay uyuyup uyanın" sözleriyle gündem olmuştu.
Son olarak Eski Bakan Doç. Dr. Nureddin Nebati'nin Esenler Belediyesi'nde "Bilim Kurulu Üyesi" olduğu ortaya çıktı.
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