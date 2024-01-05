Profesörden 'Yok Artık' Dedirten Açıklama: 'Küresel Isınma Bolluk ve Bereket Demektir'
Profesörden 'Yok Artık' Dedirten Açıklama: 'Küresel Isınma Bolluk ve Bereket Demektir'
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, 'Küresel ısınma bolluk ve bereket demektir. Küresel ısınma döneminde birçok hayvan, daha çok ve daha rahat besin bulur' diyerek tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.
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Yaklaşık 31 yıldır yaban hayatı alanında çalışmalarını sürdüren ve KTÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, dikkatleri üzerine topladı. Prof. Dr. Şağdan Başkaya, tepki çeken bir açıklamaya imza attı.
“Yaban hayvanlarının küresel ısınmadan kısa sürede sonuçlarını görecek şekilde etkilenmeleri mümkün değil. 3, 5, 10, 50 yılda küresel ısınma sonucu 'şu şöyle oldu' deyip de küresel ısınmaya bağlamak yanlış olur'' diyen Prof. Dr. Başkaya, sözlerine şöyle devam etti:
''Çünkü 100 bin yıllık küresel ısınma sürecinin içerisindeki dünyadan bahsediyoruz. Bu küresel ısınma süreci içerisinde de yine böyle 10 yıllık periyotlarda mini soğuma dönemleri yaşanıyor. Bazen de tam tersine o mini soğumayı yaşarken 'ısınıyorduk' diyebiliriz. Uzun yıllara yayılmış olan bir ısınma periyotların içerisinde hayvanların bundan dolayı muzdarip olduğunu söylemek, bunu bizzat küresel ısınmaya bağlamak doğru değil. Küresel ısınma yüzlerce yıllık bir olayın sonrasında bir değişim yapabilir."
Küresel ısınmanın hayvanlar için bolluk ve bereket olduğunu savunan Prof. Dr. Şağdan Başkaya, “Küresel ısınma bolluk ve bereket demektir. Yaban hayvanlar için de bu böyledir. Küresel ısınma döneminde birçok hayvan, daha çok ve daha rahat besin bulur. Biz şu anda daha çok küresel ısınmanın kötü bir şey olduğuyla ilgili haber bombardımanının etkisi altındayız. Dünyamız 500 milyon yıllık süreç içerisinde uzmanların belirttiğine göre bunun yarısı küresel ısınma ile yarısı da küresel soğumayla geçti. 500 milyon yılın şu anda biz tekrar bir ısınma dönemindeyiz ve ısınmanın sonrasında tekrar bir soğuma yaşanacağını da uzmanlar bekliyor” dedi.
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