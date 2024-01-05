Profesörden 'Yok Artık' Dedirten Açıklama: 'Küresel Isınma Bolluk ve Bereket Demektir'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, 'Küresel ısınma bolluk ve bereket demektir. Küresel ısınma döneminde birçok hayvan, daha çok ve daha rahat besin bulur' diyerek tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.