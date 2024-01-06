Nasıl Karşılandı? ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul’da!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Filistin arasında 6 Ekim’de başlayan savaş sonrası dördüncü kez Orta Doğu turuna çıktı. Blinken’in ilk durağı ise İstanbul oldu. Akşam saatlerinde beraberindeki heyet ile birlikte İstanbul Havaalanı’na inen Blinken’i, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan karşıladı.