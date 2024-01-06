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Nasıl Karşılandı? ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul’da!

Nasıl Karşılandı? ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul’da!

Amerika Birleşik Devletleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.01.2024 - 08:28

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Filistin arasında 6 Ekim’de başlayan savaş sonrası dördüncü kez Orta Doğu turuna çıktı. Blinken’in ilk durağı ise İstanbul oldu. Akşam saatlerinde beraberindeki heyet ile birlikte İstanbul Havaalanı’na inen Blinken’i, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan karşıladı.

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ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in bir önceki İstanbul ziyareti ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in bir önceki İstanbul ziyareti ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Blinken, apronun ayınlatılmaları bile açılmadan vali yardımcısı tarafından düşük protokolle karşılanmış ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde soğuk rüzgarlar esmişti.

Blinken, apronun ayınlatılmaları bile açılmadan vali yardımcısı tarafından düşük protokolle karşılanmış ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde soğuk rüzgarlar esmişti.

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Akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Antony Blinken’i havalimanında Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

Akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Antony Blinken’i havalimanında Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasında yarın İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, F-16, İsveç’in NATO’ya üyeliği, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasında yarın İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, F-16, İsveç’in NATO’ya üyeliği, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Blinken'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

Blinken'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

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