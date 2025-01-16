Eşinin Cinsel İlişkiden Kaçmak İçin Kendisine Oyuncak Aldığını Anlatan Kadın
Eşinin Cinsel İlişkiden Kaçmak İçin Kendisine Oyuncak Aldığını Anlatan Kadın
Beyaz TV ekranlarındaki Yeni Baştan programında izlediğimiz Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerin derdine derman olmaya devam ediyor. Bir takipçisinin eşiyle yaşadığı sorunu paylaşıp yanıtlayan Ezmeci, resmen çileden çıktı. 'Eşim benimle beraber olmak istemiyor. Oyuncak almış onunla yap diyor.' yazan takipçiye Ezmeci'nin yanıtı sosyal medyada gündem oldu.
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Beyaz TV'deki Yeni Baştan programının yanı sıra sosyal medyadan takipçilerinin derdine derman olmaya devam eden Esra Ezmeci, yine şoke eden bir soruya cevap verdi.
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Kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik sorularına yanıt veren Ezmeci'ye bir kadın takipçisi, cinsel ilişkiden kaçmak için kendisine oyuncak alan eşi hakkında ne yapacağını sordu.
"Eşim benimle beraber olmak istemiyor. Oyuncak almış, onunla yap diyor." yazan takipçinin bu sözlerine sinirlenen Ezmeci, "Çok istiyorsa kendi oyuncakla yapsın" deyip yanıt verdi.
İşte Esra Ezmeci'nin o yanıtı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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