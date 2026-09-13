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Galatasaray Zorlandığı Kocaelispor Maçında Kaptan Abdülkerim Bardakcı'nın Golüyle Kazandı

Galatasaray Zorlandığı Kocaelispor Maçında Kaptan Abdülkerim Bardakcı'nın Golüyle Kazandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2026 - 21:54
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Galatasaray, Kocaelispor karşısında ilk yarıda bir golü VAR incelemesiyle iptal edilmesine rağmen ikinci yarıda Abdülkerim Bardakcı’nın golüyle sonuca gitti. Sarı-kırmızılılar evinde kazandığı bu kritik 3 puanla puanını 13’e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

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İlk yarıda heyecan vardı, gol yoktu!

İlk yarıda heyecan vardı, gol yoktu!

İlk yarıda Galatasaray, Kocaelispor kalesinde etkili olmaya çalışırken 15. dakikada Deniz Gül’ün attığı gol, VAR incelemesi sonrası kaleci Serhat Öztaşdelen’e faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz ve Leao da önemli fırsatlardan yararlanamadı.

Kocaelispor ise 38. dakikada Agyei’nin şutunda direğe takıldı. Galatasaray’ın özellikle devrenin son bölümünde baskısını artırdığı karşılaşmada kaleci Serhat Öztaşdelen kritik kurtarışlar yaptı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

Galatasaray golü kaptanıyla buldu.

Galatasaray golü kaptanıyla buldu.

Galatasaray ikinci yarıda da etkiliydi. Rakip alanda baskıyı da kurdu ama karambollerle geçen bölümlerde gole ulaşmakta zorlandı. 

Bu esnada gol sürpriz bir şekilde ceza sahası dışından Abdülkerim Bardakcı'nın sert şutuyla geldi. 

71. dakikada bu golün ardından Kocaelispor da zaman zaman risk alarak karşı kalede gol aradı ancak son paslarda isabet bulamayan misafir ekip gole ulaşamadı. 

Galatasaray son bölümlerde de kontrolü elden bırakmadık ve kritik bir üç puanal yoluna devam etti. 

Galatasaray puanını 13'e çıkarırken Kocaelispor 9 puanda kaldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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