Galatasaray Zorlandığı Kocaelispor Maçında Kaptan Abdülkerim Bardakcı'nın Golüyle Kazandı

Galatasaray ikinci yarıda da etkiliydi. Rakip alanda baskıyı da kurdu ama karambollerle geçen bölümlerde gole ulaşmakta zorlandı.

Bu esnada gol sürpriz bir şekilde ceza sahası dışından Abdülkerim Bardakcı'nın sert şutuyla geldi.

71. dakikada bu golün ardından Kocaelispor da zaman zaman risk alarak karşı kalede gol aradı ancak son paslarda isabet bulamayan misafir ekip gole ulaşamadı.

Galatasaray son bölümlerde de kontrolü elden bırakmadık ve kritik bir üç puanal yoluna devam etti.

Galatasaray puanını 13'e çıkarırken Kocaelispor 9 puanda kaldı.