Galatasaray Zorlandığı Kocaelispor Maçında Kaptan Abdülkerim Bardakcı'nın Golüyle Kazandı
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Galatasaray, Kocaelispor karşısında ilk yarıda bir golü VAR incelemesiyle iptal edilmesine rağmen ikinci yarıda Abdülkerim Bardakcı’nın golüyle sonuca gitti. Sarı-kırmızılılar evinde kazandığı bu kritik 3 puanla puanını 13’e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.
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İlk yarıda heyecan vardı, gol yoktu!
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Galatasaray golü kaptanıyla buldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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