Efsanesi Olduğu Kulübe Vefa: Neymar Santos'un 2 Milyon 30 Bin Euro'luk Borcunu Cebinden Ödedi

Brezilyalı yıldız Neymar, altyapısından yetiştiği Santos'u içine düştüğü mali krizden kendi cebinden kurtardı. RMC Sport'un haberine göre kulübün Monaco'ya olan 2 milyon 30 bin Euro'luk borcunu, Neymar'ın ailesine ait NR Sports ödeyince FIFA'nın kulübe uyguladığı üç transfer dönemlik yasak da kalktı. Bir futbolcunun eski kulübüne bu ölçekte para aktarması, futbol tarihinde pek sık rastlanan bir şey değil. Kaynak" target="_blank" rel="nofollow" data-trckimg="https://t.oned.io/onedio-inline-link.img" class="external-link">https://www.mynet.com/brezilya-da-tarihi-olay-neymar-efsanesi-oldugu-kulubu-ipten-aldi-milyonlarca-euro-yu-cebinden-odedi-515894-myspor'>Kaynak