Efsanesi Olduğu Kulübe Vefa: Neymar Santos'un 2 Milyon 30 Bin Euro'luk Borcunu Cebinden Ödedi
Brezilyalı yıldız Neymar, altyapısından yetiştiği Santos'u içine düştüğü mali krizden kendi cebinden kurtardı. RMC Sport'un haberine göre kulübün Monaco'ya olan 2 milyon 30 bin Euro'luk borcunu, Neymar'ın ailesine ait NR Sports ödeyince FIFA'nın kulübe uyguladığı üç transfer dönemlik yasak da kalktı. Bir futbolcunun eski kulübüne bu ölçekte para aktarması, futbol tarihinde pek sık rastlanan bir şey değil. Kaynak" target="_blank" rel="nofollow" data-trckimg="https://t.oned.io/onedio-inline-link.img" class="external-link">https://www.mynet.com/brezilya-da-tarihi-olay-neymar-efsanesi-oldugu-kulubu-ipten-aldi-milyonlarca-euro-yu-cebinden-odedi-515894-myspor'>Kaynak
Santos'un Monaco'ya olan borcunu, ailesinin şirketi NR Sports üzerinden Neymar ödedi.
Santos'un yasağı, kulübün Tahkim Mahkemesi'ne yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından borç ödenince kalktı.
Yasağın kalkmasının ardından Santos, kadrosuna Arthur Melo ve Everton Cebolinha dahil dört yeni isim kattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın