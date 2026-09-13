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Efsanesi Olduğu Kulübe Vefa: Neymar Santos'un 2 Milyon 30 Bin Euro'luk Borcunu Cebinden Ödedi

Efsanesi Olduğu Kulübe Vefa: Neymar Santos'un 2 Milyon 30 Bin Euro'luk Borcunu Cebinden Ödedi

transfer
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2026 - 17:28
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Brezilyalı yıldız Neymar, altyapısından yetiştiği Santos'u içine düştüğü mali krizden kendi cebinden kurtardı. RMC Sport'un haberine göre kulübün Monaco'ya olan 2 milyon 30 bin Euro'luk borcunu, Neymar'ın ailesine ait NR Sports ödeyince FIFA'nın kulübe uyguladığı üç transfer dönemlik yasak da kalktı. Bir futbolcunun eski kulübüne bu ölçekte para aktarması, futbol tarihinde pek sık rastlanan bir şey değil. Kaynak" target="_blank" rel="nofollow" data-trckimg="https://t.oned.io/onedio-inline-link.img" class="external-link">https://www.mynet.com/brezilya-da-tarihi-olay-neymar-efsanesi-oldugu-kulubu-ipten-aldi-milyonlarca-euro-yu-cebinden-odedi-515894-myspor'>Kaynak

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Santos'un Monaco'ya olan borcunu, ailesinin şirketi NR Sports üzerinden Neymar ödedi.

Santos'un Monaco'ya olan borcunu, ailesinin şirketi NR Sports üzerinden Neymar ödedi.

Borcun kökeni, Jean Lucas'ın 2023'te Monaco'dan Santos'a geçtiği transfere dayanıyor. FIFA, ödemenin 45 gün içinde yapılmasını şart koşmuş, gecikme üzerine de 32 bin 876 Euro faiz eklemişti. 2006'da Neymar'ın ailesi tarafından kurulan NR Sports, bu ödemeyi üstlenirken karşılığında kulübün reklam alanlarının pazarlanmasında Santos'la iş birliği yapmayı da kabul etti. Genelde kulüpler oyunculara borçlanır, burada tablo tam tersine döndü.

Santos'un yasağı, kulübün Tahkim Mahkemesi'ne yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından borç ödenince kalktı.

Santos'un yasağı, kulübün Tahkim Mahkemesi'ne yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından borç ödenince kalktı.

Santos, Temmuz 2026'da FIFA'dan üç transfer dönemi sürecek bir yasak almıştı, üstüne kulübün Spor Tahkim Mahkemesi'ne yaptığı itiraz da borç ödenmeden önce reddedildi. Brezilyalı gazeteci Bruno Lima'ya göre taraftarlar bu süreçte mali sonuçlarla henüz yüzleşmedi, ona göre asıl fatura ileride kulübün önüne çıkacak. Şimdilik gündemde yalnızca yasağın kalkması var.

Yasağın kalkmasının ardından Santos, kadrosuna Arthur Melo ve Everton Cebolinha dahil dört yeni isim kattı.

Yasağın kalkmasının ardından Santos, kadrosuna Arthur Melo ve Everton Cebolinha dahil dört yeni isim kattı.

Transfer yasağının kalkmasıyla Santos, kadrosuna Arthur Melo, Rodinei, Lima ve Everton Cebolinha'yı katarken Philippe Coutinho ile de sezon sonuna kadar geçerli bir anlaşmaya vardı, ancak imza henüz resmen açıklanmadı. Taraftarlar bu süreçteki etkisi nedeniyle Neymar'ı gayriresmi olarak kulübün 'CEO'su diye anıyor. Santos, aynı hafta Copa Sudamericana çeyrek finalinin ilk maçında Atletico Mineiro'yu deplasmanda mağlup etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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