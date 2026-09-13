Alanyaspor-Göztepe Maçının Ardından 50 Kişi Zehirlenerek Hastaneye Kaldırıldı
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Göztepe maçının ardından korkutan anlar yaşandı. Alanya Oba Stadı'nda aralarında jandarma personelinin de bulunduğu yaklaşık 50 görevli, maç sonrası aniden rahatsızlandı. Görevliler mide bulantısı ve halsizlik şikayetleriyle çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle görevlilerin tükettiği kumanyalar incelemeye alındı.
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Alanya Oba Stadı'ndaki maçın bitiminde yaklaşık 50 görevli aynı anda fenalaştı.
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Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, şüpheleri tavuklu pilav menüsüne yöneltti.
Olayla ilgili başlatılan idari ve adli tahkikat, tahlil sonuçları beklenirken sürüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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