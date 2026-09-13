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Alanyaspor-Göztepe Maçının Ardından 50 Kişi Zehirlenerek Hastaneye Kaldırıldı

Alanyaspor-Göztepe Maçının Ardından 50 Kişi Zehirlenerek Hastaneye Kaldırıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2026 - 16:39
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Göztepe maçının ardından korkutan anlar yaşandı. Alanya Oba Stadı'nda aralarında jandarma personelinin de bulunduğu yaklaşık 50 görevli, maç sonrası aniden rahatsızlandı. Görevliler mide bulantısı ve halsizlik şikayetleriyle çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle görevlilerin tükettiği kumanyalar incelemeye alındı.

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Alanya Oba Stadı'ndaki maçın bitiminde yaklaşık 50 görevli aynı anda fenalaştı.

Alanya Oba Stadı'ndaki maçın bitiminde yaklaşık 50 görevli aynı anda fenalaştı.

Maçın bitiş düdüğüyle saha kenarında beklenmedik bir sağlık krizi patlak verdi. Emniyeti sağlayan personel art arda benzer şikayetlerle fenalaştı. Çoğunluğu jandarma personeli olan görevliler mide bulantısı ve halsizlik yaşadı. Hastanelerdeki ilk müdahalenin ardından bir kısmı taburcu edildi.

Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, şüpheleri tavuklu pilav menüsüne yöneltti.

Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, şüpheleri tavuklu pilav menüsüne yöneltti.

Çavuşoğlu, statta görevli güvenlik güçlerine dağıtılan kumanyaya işaret etti. 'Maçta dağıtılan tavuklu pilav menüsünden zehirlenmiş olabilirler' dedi. Çavuşoğlu, rahatsızlananların büyük bölümünün jandarma personeli olduğunu, genel sağlık durumlarının yerinde olduğunu söyledi. Ürünleri dağıtan firmadan numune alındığı açıklandı.

Olayla ilgili başlatılan idari ve adli tahkikat, tahlil sonuçları beklenirken sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan idari ve adli tahkikat, tahlil sonuçları beklenirken sürüyor.

İlgili birimler gıda tedarikini sağlayan firma hakkında harekete geçti. Alınan örneklerin tahlil sonuçları henüz açıklanmadı. Sorunun üretim hatasından mı yoksa saklama koşullarındaki bozulmadan mı kaynaklandığı mikrobiyolojik analizlerle netleşecek. Resmi makamların başlattığı idari ve adli tahkikat sürüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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