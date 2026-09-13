Alanyaspor-Göztepe Maçının Ardından 50 Kişi Zehirlenerek Hastaneye Kaldırıldı

İlgili birimler gıda tedarikini sağlayan firma hakkında harekete geçti. Alınan örneklerin tahlil sonuçları henüz açıklanmadı. Sorunun üretim hatasından mı yoksa saklama koşullarındaki bozulmadan mı kaynaklandığı mikrobiyolojik analizlerle netleşecek. Resmi makamların başlattığı idari ve adli tahkikat sürüyor.