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Eşini ve Yavrularını Soğuktan Koruyan Yaren Leylek Böyle Görüntülendi

Eşini ve Yavrularını Soğuktan Koruyan Yaren Leylek Böyle Görüntülendi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.05.2024 - 22:58

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Birkaç yıldır La Fontaine masallarını anımsatan bir hikayemiz var. Karacabey'de hayatına devam eden leylek Yaren. 12 yıldır Karacabey'in maskotu olan Yaren her yıl balıkçı Adem Amca'yı ziyaret etmesiyle tanınıyor. Hatta kendisi ve ailesini 7/24 takip edebileceğiniz bir internet sitesi bile açıldı.

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Yaren leylek balıkçı Adem Yılmaz'ı yıllardır ziyaret etmesiyle ilçenin sembollerinden biri oldu.

Yaren leylek balıkçı Adem Yılmaz'ı yıllardır ziyaret etmesiyle ilçenin sembollerinden biri oldu.

Yaren'in eşi Nazlı ve yavrularını korurken kaydedilen görüntüleri ise haliyle viral oldu 📹

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