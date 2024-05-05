Eşini ve Yavrularını Soğuktan Koruyan Yaren Leylek Böyle Görüntülendi

Birkaç yıldır La Fontaine masallarını anımsatan bir hikayemiz var. Karacabey'de hayatına devam eden leylek Yaren. 12 yıldır Karacabey'in maskotu olan Yaren her yıl balıkçı Adem Amca'yı ziyaret etmesiyle tanınıyor. Hatta kendisi ve ailesini 7/24 takip edebileceğiniz bir internet sitesi bile açıldı.