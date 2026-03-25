Erol Köse'nin Ölmeden Önce Avukatına Gönderdiği Ses Kaydı Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
25.03.2026 - 07:32

Ünlü yapımcı Erol Köse'nin 16. kattan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma devam ederken, ölmeden aylar önce avukatına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Ağaoğlu 1453 sitesindeki evinin 16'ncı katından düşerek yaşamını yitiren ünlü yapımcı Erol Köse'nin şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

İntihar şüphesi üzerinde durulan olaya ilişkin kayıtlara geçen yeni detaylar paylaşıldı. tv100'ün haberine göre, Köse’nin ölmeden yaklaşık 3 ay önce avukatı Betül Bedir'e gönderdiği ses kaydına ulaşıldı.

Köse, avukatına gönderdiği kayıtta şu ifadeleri kullanıyor: 'Vasiyetimdir bana bir şey olsa bile kızım haberdar durumdan, yatırmayı unutmayın hakkınızı helal edin ben kötüyüm her an her şey olabilir Allah korusun size güvenim sonsuz Betül hanım saygılarımla.'

Erol Köse’ye ne olmuştu?

Erol Köse, Ağaoğlu 1453'teki evinin 16. katından düşerek hayatını kaybetti. İntihar ettiği iddia edilen ünlü yapımcının bıraktığı notlarda, 'ALS hastasıyım, mecburdum, sorumluluk benim. Kediye iyi bakın' yazdığı tespit edildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
