Eren Dinkçi Attığı Golden Sonra Lösemi Sevgilisi İçin Gözyaşı Döktü

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.04.2026 - 23:50

Kümede kalma mücadelesi veren takımına kritik bir gol kazandıran Eren Dinkçi, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamayla Almanya’da gündem oldu.

FC St. Pauli maçında formasıyla ikinci golünü kaydeden genç futbolcu, golünü kısa süre önce lösemi teşhisi konulan sevgilisine ithaf etti. Bu duygusal açıklama, hem maçın önüne geçti hem de Alman basınında geniş yankı uyandırdı.

Reklam

"Umarım mutlu olmuştur"

Maçın ardından açıklama yapan Eren Dinkçi, golünü geçtiğimiz günlerde lösemi teşhisi konulan sevgilisine ithaf etti. Genç futbolcu, duygusal mesajında şu ifadeleri kullandı: 'Umarım mutlu olmuştur ve bu gol ona biraz güç vermiştir.'

Bu sözler Almanya’da geniş yankı uyandırırken, oyuncunun hem performansı hem de duygusal mesajı büyük takdir topladı.

Sevgilisi için bağış kampanyası düzenlenmişti.

ve SC Freiburg, Eren Dinkçi’nin sevgilisi Cinja için oynayacakları maç öncesinde ortak bir kök hücre bağışı kampanyası başlatmıştı.

İki kulübün birlikte yürüttüğü bu insani kampanya, futbol dünyasında da geniş destek buldu. Çok sayıda ünlü isim ve kulüp, çiftin yanında olduklarını açıklayarak sürece destek verdi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
