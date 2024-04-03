En Genç Belediye Başkanlarından: Tuzla Belediye Başkanı Avukat Eren Ali Bingöl'ü Yakından Tanıyalım!
En Genç Belediye Başkanlarından: Tuzla Belediye Başkanı Avukat Eren Ali Bingöl'ü Yakından Tanıyalım!
Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına giderek yerel yönetimleri belirledi. İstanbul'un Tuzla ilçesinde kazanan isim ise CHP'li Eren Ali Bingöl oldu. Bingöl, yüzde 50.92 oy oranı birinci oldu. Genç avukat Eren Ali Bingöl, bugüne kadar pek çok çalışmaya imza atmıştı.
Gelin Tuzla'nın yeni belediye başkanını yakından tanıyalım.
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Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildi.
İstanbul'un 26 ilçesinde CHP'li Belediye Başkanları seçilirken, Tuzla'da da durum farksızdı.
CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl, Tuzla'da yüzde 50.92 oranında oy elde etti.
31 yaşındaki Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasında yer alıyor.
Eren Ali Bingöl, gençleri yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi yapmayı amaçladığını dile getirmişti.
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Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Ali Eren Bingöl, 18 yaşında CHP bünyesine katıldı, genç yaşına rağmen önemli görevler üstlendi.
Eren Ali Bingöl, 2019 yılında ise Tuzla İlçe Başkanlığına seçilerek İstanbul'un en genç ilçe başkanlarından birisi oldu.
Eren Ali Bingöl, 2021 yılında Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşegül Bingöl ile dünyaevine girmiş, nikahlarını ise Ekrem İmamoğlu kıymıştı.
Eren Ali Bingöl'ün eşi Ayşegül Bingöl de özellikle Tuzlalı kadınlar için çalışmalar yürütmüş, dayanışmalarına destek vermişti.
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, özellikle seçim süreçlerinde vatandaşlarla bir araya geldiği anlarla öne çıkmayı başarmış, "halkın dilinden anlayan aday" olarak gösterilmişti.
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