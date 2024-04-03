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En Genç Belediye Başkanlarından: Tuzla Belediye Başkanı Avukat Eren Ali Bingöl'ü Yakından Tanıyalım!

En Genç Belediye Başkanlarından: Tuzla Belediye Başkanı Avukat Eren Ali Bingöl'ü Yakından Tanıyalım!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.04.2024 - 12:06

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına giderek yerel yönetimleri belirledi. İstanbul'un Tuzla ilçesinde kazanan isim ise CHP'li Eren Ali Bingöl oldu. Bingöl, yüzde 50.92 oy oranı birinci oldu. Genç avukat Eren Ali Bingöl, bugüne kadar pek çok çalışmaya imza atmıştı.

Gelin Tuzla'nın yeni belediye başkanını yakından tanıyalım.

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Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildi.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildi.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yerel seçim sonuçlarında, CHP en çok oyu alarak birinci sırada yer aldı. İmamoğlu, İstanbul'da yüzde 51 oranında oy aldı. İstanbul'un birçok ilçesinde ise değişim rüzgarları esti.

İstanbul'un 26 ilçesinde CHP'li Belediye Başkanları seçilirken, Tuzla'da da durum farksızdı.

İstanbul'un 26 ilçesinde CHP'li Belediye Başkanları seçilirken, Tuzla'da da durum farksızdı.

Oy oranını ciddi şekilde artıran CHP, bir önceki yerel seçimlerde kazanmış olduğu hiçbir ilçeyi kaybetmedi. 2019 seçimlerinde toplam 12 ilçede seçim kazanan CHP, 2024 seçimlerinde bu sayıyı 26'ya çıkardı. 

İstanbul'da CHP'nin kazandığı ilçelerden birisi de Tuzla oldu.

CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl, Tuzla'da yüzde 50.92 oranında oy elde etti.

CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl, Tuzla'da yüzde 50.92 oranında oy elde etti.

AKP'nin adayı Şadi Yazıcı ise yüzde 39.07 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Tuzla'da 2019'daki yerel seçimlerde birinci olan parti ise yüzde 50.52 oy oranıyla AK Parti olmuştu.

31 yaşındaki Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasında yer alıyor.

31 yaşındaki Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasında yer alıyor.

1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve 2000 yılından beri yaşamını İstanbul'da sürdüren Eren Ali Bingöl, Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasına adını yazdırdı. 

Bingöl, seçim sürecinde özellikle gençlere yönelik istihdam projeleriyle öne çıkmayı başarmıştı.

Eren Ali Bingöl, gençleri yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi yapmayı amaçladığını dile getirmişti.

Eren Ali Bingöl, gençleri yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi yapmayı amaçladığını dile getirmişti.

Genç Başkan Bingöl, öğrencilik hayatını ise hem çalışarak hem okuyarak geçirmişti. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Bingöl, Erasmus Plus programı kapsamında İtalya'ya çalışmalar yürütmüştü.

 Mülteci politikaları üzerine çalışmalar yürüten Bingöl'ün ayrıca sosyal sorumluluk projelerine de aktif katıldığı aktarılıyor.

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Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Ali Eren Bingöl, 18 yaşında CHP bünyesine katıldı, genç yaşına rağmen önemli görevler üstlendi.

Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Ali Eren Bingöl, 18 yaşında CHP bünyesine katıldı, genç yaşına rağmen önemli görevler üstlendi.

Avukat Eren Bingöl'ün CHP bünyesinde gençlik kollarında 'hukuk ve seçim işlerinden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı', 'ilçe eğitim sekreterliği ve ilçe hukuk komisyonu başkanlığı', 'ilçe seçim kurulu üyeliği' gibi görevlerde aktif rol aldığı biliniyor.

Eren Ali Bingöl, 2019 yılında ise Tuzla İlçe Başkanlığına seçilerek İstanbul'un en genç ilçe başkanlarından birisi oldu.

Eren Ali Bingöl, 2019 yılında ise Tuzla İlçe Başkanlığına seçilerek İstanbul'un en genç ilçe başkanlarından birisi oldu.

CHP'de hızla yükselen ismin, İlçe Başkanlığı görevi süresince Tuzla'nın sorunlarıyla ilgili çalışmalar yürüttüğü biliniyor. 

Tuzla'nın koku sorununa ve Konaşlı bölgesinin imar planına dair çalışmalar yapan Bingöl'ün ayrıca Tuzla’nın sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkılarda bulunduğu da aktarılıyor.

Eren Ali Bingöl, 2021 yılında Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşegül Bingöl ile dünyaevine girmiş, nikahlarını ise Ekrem İmamoğlu kıymıştı.

Eren Ali Bingöl, 2021 yılında Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşegül Bingöl ile dünyaevine girmiş, nikahlarını ise Ekrem İmamoğlu kıymıştı.

Eren Ali Bingöl'ün eşi Ayşegül Bingöl de özellikle Tuzlalı kadınlar için çalışmalar yürütmüş, dayanışmalarına destek vermişti.

Eren Ali Bingöl'ün eşi Ayşegül Bingöl de özellikle Tuzlalı kadınlar için çalışmalar yürütmüş, dayanışmalarına destek vermişti.

Dilek Kaya İmamoğlu ile Tuzlalı kadınlarla buluşan Bingöl, İBB Mahalle Evi ve Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi’ni ziyaret ettiği anları paylaşmıştı.

Kadınlarla atölyelere katılan Bingöl, kadın ve erkek eşitliğinin de altını çizmişti.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, özellikle seçim süreçlerinde vatandaşlarla bir araya geldiği anlarla öne çıkmayı başarmış, "halkın dilinden anlayan aday" olarak gösterilmişti.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, özellikle seçim süreçlerinde vatandaşlarla bir araya geldiği anlarla öne çıkmayı başarmış, "halkın dilinden anlayan aday" olarak gösterilmişti.
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