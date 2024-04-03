En Genç Belediye Başkanlarından: Tuzla Belediye Başkanı Avukat Eren Ali Bingöl'ü Yakından Tanıyalım!

Oy oranını ciddi şekilde artıran CHP, bir önceki yerel seçimlerde kazanmış olduğu hiçbir ilçeyi kaybetmedi. 2019 seçimlerinde toplam 12 ilçede seçim kazanan CHP, 2024 seçimlerinde bu sayıyı 26'ya çıkardı.

İstanbul'da CHP'nin kazandığı ilçelerden birisi de Tuzla oldu.