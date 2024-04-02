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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Anlattı: Haliç Tersanesi'nde Neler Yaşandı?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Anlattı: Haliç Tersanesi'nde Neler Yaşandı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.04.2024 - 20:40

Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş, seçim sürecinde Onedio'da konuk oldu, en merak edilen soruları yanıtladı. Dedetaş, bir zamanlar girişinin bile yasaklandığı söylenen Haliç Tersanesi'nde neler yaşandığını da anlattı.

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CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedtaş, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 49.90 oy ile birinci oldu.

CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedtaş, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 49.90 oy ile birinci oldu.

Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş'ın hayat hikayesi ise sosyal medyada gündem oldu. Dedetaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi olan İstanbul Şehir Hatları A.Ş’de Genel Müdür olarak görev yapıyordu. 

Dedetaş, seçim sürecinde Onedio'ya konuk olarak hakkında en merak edilen soruları yanıtladı.

Üsküdar turizm açısından daha cazip bir noktaya nasıl taşınır? "İstanbul'un kültürel mirasının yüzde 47'si Üsküdar'da"

Üsküdar turizm açısından daha cazip bir noktaya nasıl taşınır? "İstanbul'un kültürel mirasının yüzde 47'si Üsküdar'da"

'İstanbul'un kültürel mirasının yüzde 47'si Üsküdar'da, fakat biraz gizli kalmış durumda. Biz bunu Mimar Sinan Turizm Rotası ile açığa çıkarmayı düşünüyoruz. Üsküdar'da tarihi 12. yüzyıla dayanan birçok cami ve ibadethane var...Turizm rotaları oluşturacağız ve bu rotalarla birlikte Üsküdar'ın kıymetli turizm tarafını da açığa çıkartacağız.'

"Öğrenci yurtlarımızın sayısını artıracağız...Öğrencilere yapılan yardımları devam ettireceğiz, daha da artıracağız..."

"Öğrenci yurtlarımızın sayısını artıracağız...Öğrencilere yapılan yardımları devam ettireceğiz, daha da artıracağız..."

Peki Üsküdar Belediyesi'nin öğrencilere yönelik projeleri var mı?

Sinem Dedetaş, Üsküdar'da özellikle öğrenci nüfusunun yoğunluğuna dikkat çekerek başta öğrenci yurtları olmak üzere pek çok konuda projeleri olduğunu açıklıyor.

'Hem Büyükşehir'in desteklerini hem ilçenin desteklerini artıracağız. Etüt merkezleri de açmayı düşünüyoruz. Çalışma alanları çok önemli. Daha önce Şehir Hatları müdürüyken bunu yapmıştık. Alanlarımızı kütüphane ve çalışma alanlarına dönüştürmüştük...'

"4.5 yılda Şehir Hatları'nı yeniden canlandırdığınız iddia ediliyor. Bu gerçek mi yoksa bir PR çalışması mı?"

"4.5 yılda Şehir Hatları'nı yeniden canlandırdığınız iddia ediliyor. Bu gerçek mi yoksa bir PR çalışması mı?"

'Tamamen gerçek. Şehir Hatları Sayıştay denetiminde bir kamu iştiraki. Dolayısıyla bizim bütün verilerimiz halka açık ve paylaşılır durumda. Gerçekten yeniden canlandırdık. Hem Şehir Hatları tarafını hem de tersane tarafını...'

Şehir Hatları'nı nasıl canlandırıldığına dair bir örnek ise videomuzda!

Zamanında Haliç Tersanesi'ne girmenizin yasak olduğu bilgisi doğru mu? Bir insanın tersaneye girmesini neden yasaklarlar?

Zamanında Haliç Tersanesi'ne girmenizin yasak olduğu bilgisi doğru mu? Bir insanın tersaneye girmesini neden yasaklarlar?

'Bir dönem Haliç Tersanesi'ne herkesin girmesi yasaktı. Başkanlığım sırasında biz bir dayanışmanın parçasıydık. Tersanenin özelleştirilmesi süreçleri yürütülüyordu. Biz bu dayanışmayla ve pek çok bileşenle birlikte, buna bir karşı duruş oluşturduk...

Bu bölgeler kamuda kalsın, özelleşmesin duruşu sebebiyle bir mücadele içerisindeydik. O dönem tersane herkese kapılarını kapattı... O dönem sonunda iki tersane özelleşti. Sadece Haliç Tersanesi kaldı.

2019 seçimlerinde orası da el değiştirmeseydi, ortada bir tersane kalmayacaktı.'

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Göreve geldiğinizde mevcut belediye işçilerinin durumu ne olacak? İşten çıkarmalar gelir mi?

Göreve geldiğinizde mevcut belediye işçilerinin durumu ne olacak? İşten çıkarmalar gelir mi?

'İşten çıkarmalar siyaseten gelmez. 2019'da da aynı şeyle karşı karşıya kalmıştık. Biz bunu yapmadık, kanıtladık. Çalışanlarımızı tamamen liyakat bazlı değerlendirdik. Bundan sonra ad böyle değerlendirmeye devam edeceğiz. Biz zaten ülkemizde de bunu değiştirmek istiyoruz...'

Sinem Dedetaş'a yöneltilen tüm soru ve cevaplara aşağıdaki video üzerinden ulaşabilirsiniz!

Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor!

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Chp'nin kazanmasına en çok sevindiğim 3 ilçe.1) Beyoğlu 2) Üsküdar 3) Eyüpsultan