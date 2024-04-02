Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Anlattı: Haliç Tersanesi'nde Neler Yaşandı?
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Anlattı: Haliç Tersanesi'nde Neler Yaşandı?
Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş, seçim sürecinde Onedio'da konuk oldu, en merak edilen soruları yanıtladı. Dedetaş, bir zamanlar girişinin bile yasaklandığı söylenen Haliç Tersanesi'nde neler yaşandığını da anlattı.
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CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedtaş, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 49.90 oy ile birinci oldu.
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Zamanında Haliç Tersanesi'ne girmenizin yasak olduğu bilgisi doğru mu? Bir insanın tersaneye girmesini neden yasaklarlar?
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Göreve geldiğinizde mevcut belediye işçilerinin durumu ne olacak? İşten çıkarmalar gelir mi?
Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor!
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