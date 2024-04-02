Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Anlattı: Haliç Tersanesi'nde Neler Yaşandı?

'Tamamen gerçek. Şehir Hatları Sayıştay denetiminde bir kamu iştiraki. Dolayısıyla bizim bütün verilerimiz halka açık ve paylaşılır durumda. Gerçekten yeniden canlandırdık. Hem Şehir Hatları tarafını hem de tersane tarafını...'

Şehir Hatları'nı nasıl canlandırıldığına dair bir örnek ise videomuzda!