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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nu Yakından Tanıyalım!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nu Yakından Tanıyalım!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.04.2024 - 23:13

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yılında yeniden İBB Başkanı olarak seçildi. Ekrem İmamoğlu'nun en büyük destekçisi olan eşi Dilek Kaya İmamoğlu ise her seçim döneminde olduğu gibi yine gündemimizdeydi. Peki Dilek Kaya İmamoğlu kimdir, mesleği nedir?

Gelin Dilek Kaya İmamoğlu'nu yakından tanıyalım!

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2019'da İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimlerde yüzde 51.14 oy alarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

2019'da İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimlerde yüzde 51.14 oy alarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını yürütürken İstanbullular ile sık sık bir araya gelmiş, kendisine ilçe başkan adaylarının yanısıra eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etmişti. 

Nitekim, İmamoğlu'nun zaferi sonrası ilk kutlama mesajı da Dilek İmamoğlu'ndan geldi.

Kazandığını öğrendiği ilk an eşi Dilek İmamoğlu'na sarıldığı görülen Ekrem İmamoğlu'nun zaferi, eşi tarafından duygusal satırlarla kutlandı.

Kazandığını öğrendiği ilk an eşi Dilek İmamoğlu'na sarıldığı görülen Ekrem İmamoğlu'nun zaferi, eşi tarafından duygusal satırlarla kutlandı.

Seçim öncesinde 'sevgi ve iyilik kazanacak' sözünü benimseyen Dilek İmamoğlu, zafer fotoğraflarında da bunu kanıtlamış oldu.

Dilek İmamoğlu, seçimin ardından "Sevgi ve iyilik kazandı!" notunu düştüğü fotoğrafları paylaştı.

Dilek İmamoğlu, seçimin ardından "Sevgi ve iyilik kazandı!" notunu düştüğü fotoğrafları paylaştı.

İmamoğlu çiftinin bu pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Öyle ki yabancı basında bile Dilek İmamoğlu'nun manşetlere taşındığı görüldü.

İmamoğlu'nun zaferinin manşetlere taşındığı haberlerde, Dilek İmamoğlu'ndan ise "İstanbul'un first ladysi" olarak bahsedildi.

İmamoğlu'nun zaferinin manşetlere taşındığı haberlerde, Dilek İmamoğlu'ndan ise "İstanbul'un first ladysi" olarak bahsedildi.

Sözcü'nün aktardığına göre, Yunan medyasında yer alan bazı haberlerde yer verilen ifadelerden birisi ise şöyleydi: 'Dilek, İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu ve birçokları tarafından İmamoğlu'nun arkasındaki itici güç olarak biliniyor. Ona yön veriyor'

Gelin "İmamoğlu'nun arkasında itici güç" olarak tanımlanan Dilek Kaya İmamoğlu'nu daha yakından tanıyalım;

Gelin "İmamoğlu'nun arkasında itici güç" olarak tanımlanan Dilek Kaya İmamoğlu'nu daha yakından tanıyalım;

Dilek İmamoğlu, 18 Kasım 1974 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Ekrem İmamoğlu'nun bir röportajda eşinden '10 çocuklu bir ailenin en küçük evladı' diyerek bahsettiği biliniyor.

Dilek Kaya İmamoğlu, lise eğitimini de tamamladıktan sonra üniversite için İstanbul'a gidiyor.

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İstanbul Üniversitesi'de Turizm bölümünden mezun olan Dilek Kaya İmamoğlu, yüksek lisansını ise "Kamu Yönetimi" alanında yapıyor.

İstanbul Üniversitesi'de Turizm bölümünden mezun olan Dilek Kaya İmamoğlu, yüksek lisansını ise "Kamu Yönetimi" alanında yapıyor.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun doktora çalışmasının halen devam ettiği, 'Y kuşağının liderlik beklentilerini' inceleyen bir çalışma yürüttüğü bilgisi yer alıyor.

Dilek Kaya İmamoğlu, yüksek lisans çalışmasını ise "Cam Tavan Sendromu" alanında yapmıştır. Cam Tavan Sendromu, özellikle kadınların maruz kaldığı, belirli bir düzeyin üzerine yükselmelerine engel olan soyut bir ayrımcılığı ifade eder.

Dilek Kaya İmamoğlu, yüksek lisans çalışmasını ise "Cam Tavan Sendromu" alanında yapmıştır. Cam Tavan Sendromu, özellikle kadınların maruz kaldığı, belirli bir düzeyin üzerine yükselmelerine engel olan soyut bir ayrımcılığı ifade eder.

Tez çalışmasını kadınların maruz kaldığı bu alanda yürüten Dilek İmamoğlu'nun ayrıca aynı konu üzerine kaleme aldığı 'Cam Işığı Kes(e)mez' adlı bir kitabı bulunuyor.

Kendi kariyerinde de toplumsal olaylarla ilgili çalışmalar yürüten Dilek İmamoğlu, ayrıca İstanbul'da pek çok çalışmalara da imza atıyor.

Kendi kariyerinde de toplumsal olaylarla ilgili çalışmalar yürüten Dilek İmamoğlu, ayrıca İstanbul'da pek çok çalışmalara da imza atıyor.

Kadın hakları, çocuk hakları ve engellilerin hakları için pek çok çalışma yürüten Dilek İmamoğlu, sık sık İstanbullu kadınlar ile bir araya geliyor.

Dilek İmamoğlu, 2014 yılında engelli vatandaşların yaşadıkları zorlukları hissetmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bir gün boyunca tekerlikli sandalye kullanmıştı.

Dilek İmamoğlu, 2014 yılında engelli vatandaşların yaşadıkları zorlukları hissetmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bir gün boyunca tekerlikli sandalye kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu 2014 yılında, Beylikdüzü'nde bir gün boyunca tekerlekli sandalye kullanan Dilek İmamoğlu, 

'Engelli bir bireyin yalnız bir yere gitmesi, sosyal faaliyette bulunması çok zor. Bu konuda herkese görev düşüyor. Engelleri hep birlikte aşacağız.” açıklamasında bulunmuştu.

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