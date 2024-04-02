İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nu Yakından Tanıyalım!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yılında yeniden İBB Başkanı olarak seçildi. Ekrem İmamoğlu'nun en büyük destekçisi olan eşi Dilek Kaya İmamoğlu ise her seçim döneminde olduğu gibi yine gündemimizdeydi. Peki Dilek Kaya İmamoğlu kimdir, mesleği nedir?

Gelin Dilek Kaya İmamoğlu'nu yakından tanıyalım!