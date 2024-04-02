İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nu Yakından Tanıyalım!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nu Yakından Tanıyalım!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yılında yeniden İBB Başkanı olarak seçildi. Ekrem İmamoğlu'nun en büyük destekçisi olan eşi Dilek Kaya İmamoğlu ise her seçim döneminde olduğu gibi yine gündemimizdeydi. Peki Dilek Kaya İmamoğlu kimdir, mesleği nedir?
Gelin Dilek Kaya İmamoğlu'nu yakından tanıyalım!
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2019'da İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimlerde yüzde 51.14 oy alarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
Kazandığını öğrendiği ilk an eşi Dilek İmamoğlu'na sarıldığı görülen Ekrem İmamoğlu'nun zaferi, eşi tarafından duygusal satırlarla kutlandı.
Dilek İmamoğlu, seçimin ardından "Sevgi ve iyilik kazandı!" notunu düştüğü fotoğrafları paylaştı.
İmamoğlu'nun zaferinin manşetlere taşındığı haberlerde, Dilek İmamoğlu'ndan ise "İstanbul'un first ladysi" olarak bahsedildi.
Gelin "İmamoğlu'nun arkasında itici güç" olarak tanımlanan Dilek Kaya İmamoğlu'nu daha yakından tanıyalım;
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İstanbul Üniversitesi'de Turizm bölümünden mezun olan Dilek Kaya İmamoğlu, yüksek lisansını ise "Kamu Yönetimi" alanında yapıyor.
Dilek Kaya İmamoğlu, yüksek lisans çalışmasını ise "Cam Tavan Sendromu" alanında yapmıştır. Cam Tavan Sendromu, özellikle kadınların maruz kaldığı, belirli bir düzeyin üzerine yükselmelerine engel olan soyut bir ayrımcılığı ifade eder.
Kendi kariyerinde de toplumsal olaylarla ilgili çalışmalar yürüten Dilek İmamoğlu, ayrıca İstanbul'da pek çok çalışmalara da imza atıyor.
Dilek İmamoğlu, 2014 yılında engelli vatandaşların yaşadıkları zorlukları hissetmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bir gün boyunca tekerlikli sandalye kullanmıştı.
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