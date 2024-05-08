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Emekli Maaş Zamları Senaryoları Masada: Promosyonlar Artacak mı? Ne Kadar Zam Gelecek?

Emekli Maaş Zamları Senaryoları Masada: Promosyonlar Artacak mı? Ne Kadar Zam Gelecek?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.05.2024 - 15:39

Enflasyonda ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın da beklentileri ve hesaplamaları doğrultusunda yükseliş sürerken, açlık sınırının altın kalan maaşlarıyla 6 aylık enflasyon farkı zammını bekleyen emekliler merak temmuz ayını bekliyor. Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Promosyonlarda zam dönemini beklemek gerekiyor mu? İşte cevaplar.

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"Emekli maaşlarına ara zam gelecek mi?"

"Emekli maaşlarına ara zam gelecek mi?"

2024 yıl maaş zamları konuşulurken, asgari ücrete ara zam yapılmayacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanmıştı.

Seçim sonrası da Bakan Işıkhan bu açıklamasını yinelemişti.

Ancak kulislerde tartışmalar bitmezken, emekli maaşlarına yönelik zamlar da konuşulmaya devam ediyor.

Ancak kulislerde tartışmalar bitmezken, emekli maaşlarına yönelik zamlar da konuşulmaya devam ediyor.

Bakan açıklamasında, emeklilere yönelik enflasyon farkı içeren ara zam olacağını da belirtmişti.

En düşük emekli maaşı olan 10 bin lira alan emeklilerin kök maaşlarının üzerine Hazine'nin tamamlamasıyla ödeme yapıldığı biliniyor.

En düşük emekli maaşı olan 10 bin lira alan emeklilerin kök maaşlarının üzerine Hazine'nin tamamlamasıyla ödeme yapıldığı biliniyor.

Emekli maaş zamlarında farklı senaryolar da konuşulmaya devam ediyor.

Emekli maaşlarına yönelik 3 ila 4 bin TL seyyanen zam planı da konuşulanlar arasında yer alıyor.

Emekli maaşlarına yönelik 3 ila 4 bin TL seyyanen zam planı da konuşulanlar arasında yer alıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, SGK Başuzmanı İsa Karakaş, hükümetin en düşük emekli maaşına seyyanen zam planını açıkladı. 

Karakaş, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasının 'kanunen sorun' olduğunu dile getirirken, hükümetin düşük maaş alan emeklilere yönelik seyyanen zam konusunda kulis bilgilerine göre, 3 ila 4 bin TL'lik zam vermeyi planladığını iddia etti.

SGK Başuzmanı Karakaş, asgari ücretlilere zam yapılmamasının 6 aylık enflasyon farkıyla yüzde 25 oranında bir gelir kaybı yaratacağını, bu zammın sadece 8 milyon asgari ücretliyi değil, asgari ücrete yakın maaş alan milyonlarca çalışanın da bu zamlara ekleneceğini vurguladı.

SGK Başuzmanı Karakaş, asgari ücretlilere zam yapılmamasının 6 aylık enflasyon farkıyla yüzde 25 oranında bir gelir kaybı yaratacağını, bu zammın sadece 8 milyon asgari ücretliyi değil, asgari ücrete yakın maaş alan milyonlarca çalışanın da bu zamlara ekleneceğini vurguladı.
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Temmuzda emekli zammı ne kadar olacak?

Temmuzda emekli zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyonuyla birlikte 2024 yılı ilk 4 ayının enflasyon oranları belli oldu. 

4 aylık enflasyon oranlarıyla gözler memur ve emeklilerin, temmuz ayında maaşlarına alacakları ara zam oranlarına döndü. 

Hürriyet'te yazar Noyan Doğan emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarıyla en düşük memur emeklisi maaşlarını hesapladı. 

Mayıs ve Haziran enflasyonları sonrası netleşecek zamlara yönelik ilk 4 aylık rakamlar üzerinden yapılan hesaplamada, enflasyon farkı yüzde 18,72 olurken, toplu sözleşme nedeniyle memur ve memur emeklileri yüzde 10 zam alacaklar.

2024 Ocak-Haziran döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 10’u geçerse enflasyon farkı olarak ödenecek.

2024 Ocak-Haziran döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 10’u geçerse enflasyon farkı olarak ödenecek.

Merkez Bankası tahminlerine göre 2024 ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 25 seviyesinde olması bekleniyor. Emekli maaş zamları da bu oran üzerinden tahmin ediliyor. 

İlk dört aylık enflasyona bakıldığında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 10 zam ile memur ve memur emeklilerinin zam tutarı yüzde 13,50 olurken, en düşük memur emeklisi maaşı da, 6 aylık enflasyonun yüzde 25 olmasıyla yüzde 20 zam oranına ulaşılacak. Böylece temmuzda en düşük memur emeklisinin maaşı 17 bin lira olacak.

"Memur ve memur emeklilerinin zammı, işçi emeklilerinden düşük olacak."

"Memur ve memur emeklilerinin zammı, işçi emeklilerinden düşük olacak."

İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 25 olması halinde işçi, Bağ-Kur ve çiftçi emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 25 oranında enflasyon farkı zammı alacak.

Emeklilerin merak bekledikleri promosyonlar, temmuz zammıyla artar mı?

Emeklilerin merak bekledikleri promosyonlar, temmuz zammıyla artar mı?

Milliyet'in haberine göre, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi açıklamasıyla önce kamu bankalarında ardından da özel bankalarda promosyonların artması ve 20 bin TL sınırına dayanmasına yönelik değerlendirme yaptı. 

Bayram, emekli maaş zamlarında yüzde 25 oranında 6 aylık beklenen enflasyonun yanında yüzde 5 de refah payı beklediğini ve zam oranının yüzde 30'a çıkacağını söylerken, memur ve memur emeklilerine ise geçen dönem yapılan seyyanen zam nedeniyle yüzde 20 zam yapılmasını beklediğini belirtti.

Bankaların TL mevduat bulma yarışı içinde emekli müşterileri çekmek isteyeceklerini söyleyen Bayram, "temmuz ayını beklemeden gidip anlaşma yapabilirler" dedi.

Bankaların TL mevduat bulma yarışı içinde emekli müşterileri çekmek isteyeceklerini söyleyen Bayram, "temmuz ayını beklemeden gidip anlaşma yapabilirler" dedi.
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