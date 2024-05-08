Emekli Maaş Zamları Senaryoları Masada: Promosyonlar Artacak mı? Ne Kadar Zam Gelecek?

Milliyet'in haberine göre, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi açıklamasıyla önce kamu bankalarında ardından da özel bankalarda promosyonların artması ve 20 bin TL sınırına dayanmasına yönelik değerlendirme yaptı.

Bayram, emekli maaş zamlarında yüzde 25 oranında 6 aylık beklenen enflasyonun yanında yüzde 5 de refah payı beklediğini ve zam oranının yüzde 30'a çıkacağını söylerken, memur ve memur emeklilerine ise geçen dönem yapılan seyyanen zam nedeniyle yüzde 20 zam yapılmasını beklediğini belirtti.