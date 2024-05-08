Emekli Maaş Zamları Senaryoları Masada: Promosyonlar Artacak mı? Ne Kadar Zam Gelecek?
Emekli Maaş Zamları Senaryoları Masada: Promosyonlar Artacak mı? Ne Kadar Zam Gelecek?
Enflasyonda ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın da beklentileri ve hesaplamaları doğrultusunda yükseliş sürerken, açlık sınırının altın kalan maaşlarıyla 6 aylık enflasyon farkı zammını bekleyen emekliler merak temmuz ayını bekliyor. Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Promosyonlarda zam dönemini beklemek gerekiyor mu? İşte cevaplar.
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"Emekli maaşlarına ara zam gelecek mi?"
Ancak kulislerde tartışmalar bitmezken, emekli maaşlarına yönelik zamlar da konuşulmaya devam ediyor.
En düşük emekli maaşı olan 10 bin lira alan emeklilerin kök maaşlarının üzerine Hazine'nin tamamlamasıyla ödeme yapıldığı biliniyor.
Emekli maaşlarına yönelik 3 ila 4 bin TL seyyanen zam planı da konuşulanlar arasında yer alıyor.
SGK Başuzmanı Karakaş, asgari ücretlilere zam yapılmamasının 6 aylık enflasyon farkıyla yüzde 25 oranında bir gelir kaybı yaratacağını, bu zammın sadece 8 milyon asgari ücretliyi değil, asgari ücrete yakın maaş alan milyonlarca çalışanın da bu zamlara ekleneceğini vurguladı.
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Temmuzda emekli zammı ne kadar olacak?
2024 Ocak-Haziran döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 10’u geçerse enflasyon farkı olarak ödenecek.
"Memur ve memur emeklilerinin zammı, işçi emeklilerinden düşük olacak."
Emeklilerin merak bekledikleri promosyonlar, temmuz zammıyla artar mı?
Bankaların TL mevduat bulma yarışı içinde emekli müşterileri çekmek isteyeceklerini söyleyen Bayram, "temmuz ayını beklemeden gidip anlaşma yapabilirler" dedi.
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