Asgari Ücret Zammında Son Nokta: Bakan Işıkhan Açıkladı

Enflasyondaki yükselişle eriyen maaş zamlarına yönelik, Temmuzda ara zam tartışması yapılmaya devam ederken, TÜİK verilerine göre 3 aylık birikimli enflasyon yüzde 15 oranında olup Mayıs-Haziran'da da zirvenin görülmesi beklentisi ara zam konusunu da gündemde tutuyor.