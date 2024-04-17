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Asgari Ücret Zammında Son Nokta: Bakan Işıkhan Açıkladı

Asgari Ücret Zammında Son Nokta: Bakan Işıkhan Açıkladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.04.2024 - 11:52 Son Güncelleme: 17.04.2024 - 12:01

Asgari ücrete yönelik zam tartışmaları sürüyor. Kabine toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya yönelik son açıklamayı yaptı.

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Aralık 2023'te asgari ücret zammı pazarlıkları esnasında "tek zam" denilen asgari ücrette tartışmalar bitmiyor.

Aralık 2023'te asgari ücret zammı pazarlıkları esnasında "tek zam" denilen asgari ücrette tartışmalar bitmiyor.

Enflasyondaki yükselişle eriyen maaş zamlarına yönelik, Temmuzda ara zam tartışması yapılmaya devam ederken, TÜİK verilerine göre 3 aylık birikimli enflasyon yüzde 15 oranında olup Mayıs-Haziran'da da zirvenin görülmesi beklentisi ara zam konusunu da gündemde tutuyor.

Merkez Bankası, raporlarına da giren "asgari ücrete ara zam" konusu, enflasyondaki yükselişi tetiklediği gerekçesiyle önerilmemişti.

Merkez Bankası, raporlarına da giren "asgari ücrete ara zam" konusu, enflasyondaki yükselişi tetiklediği gerekçesiyle önerilmemişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısı çıkışında gelen soru üzerine, asgari ücret ara zam konusuna açıklık getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısı çıkışında gelen soru üzerine, asgari ücret ara zam konusuna açıklık getirdi.

Bakan Işıkhan "Temmuz'da asgari ücrete ara zam gündemimizde yok" dedi.

Bakan Işıkhan "Temmuz'da asgari ücrete ara zam gündemimizde yok" dedi.
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