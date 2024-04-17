Asgari Ücret Zammında Son Nokta: Bakan Işıkhan Açıkladı
Asgari Ücret Zammında Son Nokta: Bakan Işıkhan Açıkladı
Asgari ücrete yönelik zam tartışmaları sürüyor. Kabine toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya yönelik son açıklamayı yaptı.
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Aralık 2023'te asgari ücret zammı pazarlıkları esnasında "tek zam" denilen asgari ücrette tartışmalar bitmiyor.
Merkez Bankası, raporlarına da giren "asgari ücrete ara zam" konusu, enflasyondaki yükselişi tetiklediği gerekçesiyle önerilmemişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısı çıkışında gelen soru üzerine, asgari ücret ara zam konusuna açıklık getirdi.
Bakan Işıkhan "Temmuz'da asgari ücrete ara zam gündemimizde yok" dedi.
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