Emekliler Düşük Zam Alır mı? "Emeklileri Temmuzda Bekleyen 2 Önemli Tehlike"
Emekliler Düşük Zam Alır mı? "Emeklileri Temmuzda Bekleyen 2 Önemli Tehlike"
Çalışma iktisatçısı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşlarında ara zamma yönelik bir paylaşımla uyarıda bulundu. Çelik, temmuzda yapılacak zamlar için 'iki önemli tehlike var' dedi.
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Çalışma iktisadı uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, memur, işçi ve Bağ-Kur emeklileri için ara zamda 2 noktaya dikkat çekti.
Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak ara zam ya da enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği artışın düşük olabileceğine yönelik Prof. Dr. Aziz Çelik, "Emeklileri Temmuz'da bekleyen iki önemli tehlike" başlıklı bir paylaşım yaptı.
Prof. Dr. Çelik, paylaşımında, kök maaşların, en düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın altında olmasıyla Hazine tarafından tamamlanmasına dikkat çekti.
Kök aylığı 8 bin TL olan bir emeklinin yüzde 25 zamla maaşı 10 bin TL'ye çıkacak böylelikle zam almamış gibi olacak. Çelik paylaşımında durumu şöyle anlattı:
İkinci tehlike olarak da memur ve emeklisi maaş zamlarına dikkat çeken Çelik, memurların toplu sözleşme üzerinden zam oranlarının belirlenmesiyle, hesaplamadaki detaylar zam oranını enflasyonun altında bırakabilir dedi:
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"Erken uyarı yapmış olayım. Kısacası temmuz ayında emekliler iyi haberler beklemiyor."
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