Ekstrem Sıcağa Hazır Olun: Meteoroloji’den Yeni Harita!

24 Ağustos Pazartesi itibarıyla haritada ilk bölgesel değişimler görülmeye başlanıyor. Türkiye'nin büyük bir bölümünde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürürken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel yağış geçişleri olacak. Sıcaklıklar ise genel olarak yüksek seyrini koruyacak. 25 Ağustos Salı ve 26 Ağustos Çarşamba günlerinde ise hava durumunda belirgin bir hareketlilik yaşanacak.

Meteoroloji haritasına göre özellikle Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde de yerel yağış geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor.