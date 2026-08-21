Ekstrem Sıcağa Hazır Olun: Meteoroloji’den Yeni Harita!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22-26 Ağustos tarihlerini kapsayan 5 günlük yeni hava tahmin haritasını yayımladı. Ağustos ayının son haftasına girilirken yurt genelinde basra ve çöl sıcaklarının etkisi sürmeye devam ederken, tahmin haritasında dikkat çeken değişimler göze çarpıyor. Hafta sonu boyunca Türkiye genelinde kavurucu sıcaklar etkisini artırırken, yeni haftanın ortasına doğru belirli bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
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Sıcaklığın pik yapacağı tarih belli oldu.
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Meteoroloji haritasında yağış uyarısı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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