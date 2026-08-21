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Ekstrem Sıcağa Hazır Olun: Meteoroloji’den Yeni Harita!

Ekstrem Sıcağa Hazır Olun: Meteoroloji’den Yeni Harita!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.08.2026 - 15:58
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22-26 Ağustos tarihlerini kapsayan 5 günlük yeni hava tahmin haritasını yayımladı. Ağustos ayının son haftasına girilirken yurt genelinde basra ve çöl sıcaklarının etkisi sürmeye devam ederken, tahmin haritasında dikkat çeken değişimler göze çarpıyor. Hafta sonu boyunca Türkiye genelinde kavurucu sıcaklar etkisini artırırken, yeni haftanın ortasına doğru belirli bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

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Sıcaklığın pik yapacağı tarih belli oldu.

Sıcaklığın pik yapacağı tarih belli oldu.

Meteoroloji, 5 günlük haritayı yayımladı. MGM'nin tahminlerine göre 22 Ağustos Cumartesi ve 23 Ağustos Pazar günlerinde ülke genelinde Afrika ve Basra sıcaklarının etkisi hissedilmeye devam edecek. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde termometrelerin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Hafta sonunu dışarıda geçirmeyi planlayan vatandaşların, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında direkt güneş ışığına maruz kalmamaları konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

Meteoroloji haritasında yağış uyarısı.

Meteoroloji haritasında yağış uyarısı.

24 Ağustos Pazartesi itibarıyla haritada ilk bölgesel değişimler görülmeye başlanıyor. Türkiye'nin büyük bir bölümünde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürürken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel yağış geçişleri olacak. Sıcaklıklar ise genel olarak yüksek seyrini koruyacak. 25 Ağustos Salı ve 26 Ağustos Çarşamba günlerinde ise hava durumunda belirgin bir hareketlilik yaşanacak. 

Meteoroloji haritasına göre özellikle Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde de yerel yağış geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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