Ekrem İmamoğlu Mahkemede Salonunda Hıçkırarak Ağladı

Sözcü TV Muhabiri Sezin Ceren Övünç, mahkemede yaşananları şu sözlerle anlattı:

'Mustafa Keleş çok duygusal bir savunma yaptı... Salonda bulunan herkes çok duygusal anlara şahit oldu. Az önce avukatı savunmasını tamamladı. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çapraz sorguda soru sormak için mikrofonu eline aldı ama ağlamaktan konuşamadı. Mustafa Keleş'e soru sormak için mikrofonu eline aldığında 'Değerli oğlum' diyerek başladı sözlerine ama gözyaşlarına hakim olmadığı için de ilerletemedi. İddianamede Mustafa Keleş'in tutukluluğuna sebeplerden biri de örgüt üyeliğiydi.

İmamoğlu da tam da bu sırada sanıklara soru soruyor. 'Bizim örgütümüzden haberdar mısınız? İş dışında bir görüşmemiz oldu mu?' diye soru soruyor. Mustafa Keleş'e buna benzer bir soru yöneltmek istedi ancak gözyaşlarına hakim olamadı. Birkaç dakika sonra 'Seninle çocukluğundan beri bayramdan bayrama görüşürüz, harçlık vermem dışında bir görüşmemiz oldu mu Mustafa?' dedi. Mustafa Keleş de sanık kürsüsünde ağlamaya devam ediyordu. 'Hayır, olmadı' dedi. İmamoğlu da şunları söylüyor: Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Ben Türk yargısı adına bu delikanlıdan özür diliyorum. Allah kimseye bunu yaşatmasın. Bu iddianame hakkında ben artık bir şey demek istemiyorum.'