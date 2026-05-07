Ekrem İmamoğlu Mahkemede Salonunda Hıçkırarak Ağladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2026 - 18:33

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 77'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 ismin yargılandığı davanın 34’üncü duruşması görüldü. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş savunma yaptığı sırada İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı. Mahkemede bulunan muhabirler İmamoğlu’nun hıçkıra hıçkıra ağladığını açıkladı.

İmamoğlu, mahkeme salonunda gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılandığı davanın 34. celsesi bugün görüldü. Cebeci Maden Sahası’na yapılan hafriyat dökümü üzerinden 'kamu zararı' iddiasıyla görülen davada, Mustafa Keleş’in savunması salondakileri gözyaşına boğdu. 

Keleş, duruşmada firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’na ait maden sahasına hafriyat dökülmesiyle ilgili savunma yaptı. 

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çapraz sorguda soru sormak için mikrofonu eline aldı. İmamoğlu 'Değerli oğlum' diyerek başladığı sözlerinde gözyaşlarına boğuldu. Ağlamaktan konuşamayan İmamoğlu, sözlerini tamamlayamadı.

"Değerli oğlum diyerek başladı sözlerine, gözyaşlarına hakim olmadığı için de ilerletemedi."

Sözcü TV Muhabiri Sezin Ceren Övünç, mahkemede yaşananları şu sözlerle anlattı:

'Mustafa Keleş çok duygusal bir savunma yaptı... Salonda bulunan herkes çok duygusal anlara şahit oldu. Az önce avukatı savunmasını tamamladı. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çapraz sorguda soru sormak için mikrofonu eline aldı ama ağlamaktan konuşamadı. Mustafa Keleş'e soru sormak için mikrofonu eline aldığında 'Değerli oğlum' diyerek başladı sözlerine ama gözyaşlarına hakim olmadığı için de ilerletemedi. İddianamede Mustafa Keleş'in tutukluluğuna sebeplerden biri de örgüt üyeliğiydi.

İmamoğlu da tam da bu sırada sanıklara soru soruyor. 'Bizim örgütümüzden haberdar mısınız? İş dışında bir görüşmemiz oldu mu?' diye soru soruyor. Mustafa Keleş'e buna benzer bir soru yöneltmek istedi ancak gözyaşlarına hakim olamadı. Birkaç dakika sonra 'Seninle çocukluğundan beri bayramdan bayrama görüşürüz, harçlık vermem dışında bir görüşmemiz oldu mu Mustafa?' dedi. Mustafa Keleş de sanık kürsüsünde ağlamaya devam ediyordu. 'Hayır, olmadı' dedi. İmamoğlu da şunları söylüyor: Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Ben Türk yargısı adına bu delikanlıdan özür diliyorum. Allah kimseye bunu yaşatmasın. Bu iddianame hakkında ben artık bir şey demek istemiyorum.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
