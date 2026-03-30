Ekonomist Selçuk Geçer Altın Fiyatının 10 Bin Dolar Olacağını Açıkladı

Vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar olacağını araştırıyor. Jeopolitik gerilim sürerken altında şok hareketlilik sürüyor. Geçen haftalarda düşüş gösteren altın uzmanlara göre yükselişe başlayacak. Uzmanlar yıl içinde altın fiyatlarının rekor yükselişe geçeceğini belirtiyor. Ekonomist Selçuk Geçer'den ise yeni altın fiyatı tahmini geldi.

YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Selçuk Geçer, altın fiyatları için 10 bin dolar iddiasını paylaştı.

Geçer, şunları dedi:

'Fed faiz indirimi beklentisinin artması altına yarayacaktır. Bana şunu soruyorlar: ‘Altında 10 bin dolar beklentin bitti mi?’

Hayır, beklentim birmedi. Ama bu şu demek değil… Bugünden yarına altın 10 bin dolar olacak demek değil. Türkiye’de gram altın 10 bin liraya bugünden yarına olası bir kur şokuyla gider mi? İşte bu olabilir.'