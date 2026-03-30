article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ekonomist Selçuk Geçer Altın Fiyatının 10 Bin Dolar Olacağını Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.03.2026 - 17:30

Altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. Son günlerde düşüş trendi gösteren altınla ilgili uzmanlardan yeni tahminler geldi. Uzmanlara göre altın yükselişe devam edecek. Ekonomist Selçuk Geçer ise 'Altın hızlı şekilde yükselecek' diyerek 10 bin dolar iddiasında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekonomist Selçuk Geçer altın fiyatlarında '10 bin dolar' iddiasına bulundu.

Vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar olacağını araştırıyor. Jeopolitik gerilim sürerken altında şok hareketlilik sürüyor. Geçen haftalarda düşüş gösteren altın uzmanlara göre yükselişe başlayacak. Uzmanlar yıl içinde altın fiyatlarının rekor yükselişe geçeceğini belirtiyor. Ekonomist Selçuk Geçer'den ise yeni altın fiyatı tahmini geldi. 

YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Selçuk Geçer, altın fiyatları için 10 bin dolar iddiasını paylaştı. 

Geçer, şunları dedi:

'Fed faiz indirimi beklentisinin artması altına yarayacaktır. Bana şunu soruyorlar: ‘Altında 10 bin dolar beklentin bitti mi?’

Hayır, beklentim birmedi. Ama bu şu demek değil… Bugünden yarına altın 10 bin dolar olacak demek değil. Türkiye’de gram altın 10 bin liraya bugünden yarına olası bir kur şokuyla gider mi? İşte bu olabilir.'

Altın fiyatları nasıl yükselecek?

Selçuk Geçer, altın fiyatlarının nasıl yükselişe geçeceğini şu cümlerle açıkladı:

'Hürmüz Boğazı bir şekilde açılırsa petrol fiyatlarında aşağı hareketler görürüz. Altın yine yükseliş eğilimine girer. Çünkü insanlar güvenli limanda kalmak isteyecektir. Amerikan tahvillerinden çıkışın, dolardan çıkışın büyük adreslerinden biri altın olacaktır. Faiz indirimi beklentisi de altını desteklemeye devam edecek. Altın fiyatlarında bir anda 5 bin 500 dolar üstünü görebiliriz.'

*İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın