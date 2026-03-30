article/comments
article/share
Haberler
Gündem
APP Plaka Süresi Uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı Son Noktayı Koydu

Dilara Şimşek
30.03.2026 - 13:04

Standart dışı plaka olarak nitelendirilen 'APP plaka' düğümü çözüldü. APP plaka değiştirme süresinin 1 Ocak 2027'ye kadar uzatıldığı iddiaları gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak tarih iddialarına son noktayı koydu. Peki, APP plaka son tarihi ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"APP plaka tarihi 1 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı" iddialarına İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama.

Standartlara uymayan APP plaka kullanan sürücülere 140 bin TL para cezası verileceği açıklanmıştı. Para cezasının yanı sıra sürücü belgesine de 30 günlük el konulacak. APP plakaların normal plakalara dönüştürülmesi için sürücülere 1 Nisan'a kadar süre verilmişti. Ancak iddialara göre bu tarih 1 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı. 

Söz konusu iddialara İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık iddiaları yalanlayarak 'Erteleme söz konusu değildir' dedi.

APP plaka son tarihi ne?

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Trafik mevzuatına ilişkin yapılan son düzenlemeler kapsamında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla önemli hatırlatmalar:

1 Nisan itibarıyla sahte plaka (TŞOF dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan) kullananlara yönelik cezai işlem kesin olarak uygulanacak olup, 140.000 TL idari para cezası kesilecektir. Bu konuda herhangi bir erteleme söz konusu değildir.

Hatalı basılmış olsa dahi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilmiş plakalar için cezai işlem uygulanmayacak, söz konusu plakaların belirlenen süreç içerisinde değiştirilmesi sağlanacaktır.

Araçlarda kullanılan multimedya ekranları ile hoparlör/ses sistemlerine ilişkin teknik standartlar ise önümüzdeki dönemde yayımlanacak yönetmelikle netlik kazanacaktır.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın