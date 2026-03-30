Kredi Çekip Altın Alanlara Uzman İsimden Net Uyarı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.03.2026 - 17:01

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırım yapmak isteyenleri harekete geçirdi. Vatandaşlar altın düşünce kuyumculara koştu. Bazı vatandaşlar evini arabasını satıp parasını altına yatırdı bazı vatandaşlar ise kredi çekip altın satın aldı. Ancak uzman isimden altın almayı düşünenlere kritik uyarı geldi.

Kredi çekip altın alınır mı? Uzmandan kritik ve net uyarı: "Sakın yapmayın!"

Altın fiyatları düşünce vatandaşlar kuyumcuya koştu. Kimi vatandaş evini sattı kimi vatandaş ise kredi çekip altın satın aldı. Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, altın almak isteyenlere kritik uyarılarda bulundu. Yazıcı, 'Kredi çekip altın alan herkese de 'Yapmayın' diyoruz. Malum eskisi gibi düğün takısı alımı yok ama yaz sezonuyla birlikte altının yeniden hareketleneceğine inanıyoruz' dedi.

Altın fiyatları yükselecek mi?

Yazıcı, altın fiyatlarıyla ilgili şöyle konuştu:

'Şu an düşen fiyatlardan dolayı kimse endişe etmesin; biz her zaman dünyanın en güvenli limanını yine altın olarak düşünüyoruz. Vatandaşlara 'Kısa vadede altınla herhangi bir işlem yapmayın, uzun vadede bir tasarruf aracı olarak kullanın' diyoruz. Vatandaş bugün 1000 liraya altın alıp yarın 1050 lira olacak mı diye bakıyor, bu yanlış bir politika, biz bunu tavsiye etmiyoruz.'

Sahte altın nasıl anlaşılır?

Gram altınların üzerindeki QR kodun önemine dikkat çeken Yazıcı, sahte altının nasıl anlaşılacağını anlattı:

'Biz 5 gramdan 100 grama kadar olan altınların hepsine QR kod basıyoruz; yalnızca 1 gramlıklarda yok. Bu kodu okuttuğunuz zaman altının imalatından satışına kadar her şey çıkıyor. Zaten sistemde de QR kodun doğrulandığı otomatik olarak gözüküyor. Merdiven altı altın imalatı yapan çok yer var, bunu anlatamıyoruz. O yüzden vatandaşlarımızın altın alışverişi yaptıkları yerlere dikkat etmeleri lazım. Alışveriş yaparken mutlaka 'Bu altında QR kod var mı, altının üzerine mi basılmış' diye sorun.'

İlhami Yazıcı'nın altın uyarısını buradan izleyebilirsiniz:

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
