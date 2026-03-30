Kredi Çekip Altın Alanlara Uzman İsimden Net Uyarı

Altın fiyatları düşünce vatandaşlar kuyumcuya koştu. Kimi vatandaş evini sattı kimi vatandaş ise kredi çekip altın satın aldı. Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, altın almak isteyenlere kritik uyarılarda bulundu. Yazıcı, 'Kredi çekip altın alan herkese de 'Yapmayın' diyoruz. Malum eskisi gibi düğün takısı alımı yok ama yaz sezonuyla birlikte altının yeniden hareketleneceğine inanıyoruz' dedi.

Altın fiyatları yükselecek mi?

Yazıcı, altın fiyatlarıyla ilgili şöyle konuştu:

'Şu an düşen fiyatlardan dolayı kimse endişe etmesin; biz her zaman dünyanın en güvenli limanını yine altın olarak düşünüyoruz. Vatandaşlara 'Kısa vadede altınla herhangi bir işlem yapmayın, uzun vadede bir tasarruf aracı olarak kullanın' diyoruz. Vatandaş bugün 1000 liraya altın alıp yarın 1050 lira olacak mı diye bakıyor, bu yanlış bir politika, biz bunu tavsiye etmiyoruz.'