Merkez Bankası'ndan Altın Hamlesi! Altın Fiyatları Belli Oldu

Orta Doğu’da devam eden gerilimin ardından altında hareketlilik devam ediyor. Bir düşüş bir yükseliş gösteren altın fiyatlarının nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Yatırımcılar gözünü piyasalara çevirmişken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) altın hamlesi geldi. Verilere göre Merkez Bankası, ABD-İsrail-İran savaşının başladığı ilk iki haftalık süreçte yaklaşık 60 ton altın satışı ve takas (swap) işlemi gerçekleştirdi.