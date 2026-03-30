Haberler
Ekonomi
Merkez Bankası'ndan Altın Hamlesi! Altın Fiyatları Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.03.2026 - 11:41

Orta Doğu'da gerilim devam ederken yatırımcının gözü altın fiyatlarında. Altın fiyatları günü gününe takip ediliyor. Geçen haftalarda rekor düşüş yaşayan altın fiyatları belli oldu. 'Altın bugün ne kadar? Altın fiyatları düştü mü?' sorusu merak edilirken Merkez Bankası'ndan dikkat çeken altın hamlesi geldi.

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Geçen hafta rekor düşüş gösteren altında son durum belli oldu. Altın bugün ne kadar? İşte altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 483 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 19 bin 887 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21 bin 561 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 43 bin 122 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 531

Merkez Bankası'ndan altın hamlesi

Orta Doğu’da devam eden gerilimin ardından altında hareketlilik devam ediyor. Bir düşüş bir yükseliş gösteren altın fiyatlarının nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Yatırımcılar gözünü piyasalara çevirmişken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) altın hamlesi geldi. Verilere göre Merkez Bankası, ABD-İsrail-İran savaşının başladığı ilk iki haftalık süreçte yaklaşık 60 ton altın satışı ve takas (swap) işlemi gerçekleştirdi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
