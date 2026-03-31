article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eğitimde Büyük Geri Dönüş Başlıyor: Üniversite Affında Şartlar Tamamen Değişiyor!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.03.2026 - 07:26

Eğitim hayatı çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayan milyonlarca öğrenci için hazırlanan dev af düzenlemesinde teknik hazırlıklar tamamlandı. Nisan ayı sonunda Meclis gündemine taşınması beklenen yeni kanun teklifi, önceki uygulamaların aksine mali durum ve başarı kriteri gibi zorlayıcı şartları ortadan kaldırarak, yaklaşık 7,5 milyon kişiye üniversite kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Esma ALTIN / Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’deki yükseköğretim sisteminde bugüne kadarki en geniş kapsamlı geri dönüş hamlelerinden biri olması beklenen öğrenci affı düzenlemesinde artık geri sayıma geçildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan üst düzey toplantıyla son şekli verilen yasal düzenleme, üniversiteyle yolu ayrılan milyonlarca kişi için yeni bir başlangıç niteliği taşıyor. Hazırlanan taslak, özellikle Temmuz 2022 sonrasında ilişiği kesilenlerin hiçbir ek koşul aramaksızın eğitimlerine devam etmesini öngörürken, bu tarihten önce kaydı silinenler için ise geçmişteki aflardan yararlanmamış olma kriterini getiriyor. Meclis’e nisan ayı sonuna kadar sunulması hedeflenen teklifin yasalaşmasıyla birlikte, kampüslere dönecek öğrenci sayısının kapsamın genişliğine göre 1,5 milyon ile 7,5 milyon arasında değişebileceği tahmin ediliyor.

Düzenlemenin en dikkat çeken ve adayları rahatlatacak olan yönü, geçmiş yıllardaki aflarda karşımıza çıkan ağır bürokratik ve ekonomik yüklerin bu kez tamamen devre dışı bırakılması oldu.

Yeni modelde, öğrencilerin geçmiş dönemlerden kalan mali borçları ya da ders kredilerinin belirli bir kısmını tamamlama zorunluluğu gibi engelleyici şartlar bulunmayacak. Bu sayede sadece akademik başarısızlık değil, ekonomik veya kişisel nedenlerle eğitimini yarıda bırakanlar da okuluna kaldığı yerden devam edebilecek. Ancak bu büyük fırsat paketi, akademik uzmanlaşma sürecinde olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsamayacak; düzenleme sadece ön lisans ve lisans seviyesindeki öğrencileri odağına alacak. Yaz aylarından önce resmiyet kazanarak yürürlüğe girmesi beklenen bu adım, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve beşeri sermayeyi yeniden sisteme kazandırmayı amaçlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın