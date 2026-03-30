article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Hakan Çalhanoğlu Takım İçindeki Arkadaşlığı Anlatırken "Bizi Kışkırtıyorlar" Dedi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.03.2026 - 23:38

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Galibiyet hedeflediklerini vurgulayan yıldız oyuncu, ''Bizi kışkırtmaya çalışıyorlar oluyor ama hiçbir zaman öyle olmadı. Bizim şu an tek amacımız Dünya Kupası'na gitmek. Zaten birbirimize sevgiyle yaklaşıyoruz. Bizi kopartmaya çalışanlar bunu hiçbir zaman başaramayacaklar'' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hacıosmanoğlu'nun "Bu rakipleri yenemezsek zaten gitmeyelim" sözü Hakan'a soruldu.

Hakan Çalhanoğlu, rakiplerini küçümsemediklerini vurgulayarak, “Herkesin bakışı farklıdır. Ben hiçbir rakibi küçümsemem. Inter olarak Bodo Glimt’e elendik. Başkanın bakış açısı farklıdır. Dünya Kupası’na bir maç kaldı. Kalite değil, kim daha çok kalbini ortaya koyarsa, o kazanacak. Biz bunun farkındayız ve hazırız. Kosova ile ilk maçımızı hatırlıyorum, ben de vardım. Çok güçlüler ve iyi oyuncuları var. Takdir etmek gerekiyor. Hocaları da iyi.” ifadelerini kullandı.

Eski milli futbolculara da çağrı yaptı.

Hakan Çalhanoğlu, eski milli futbolculara da çağrıda bulunarak, 'Kaptan olarak tek hedefim ve isteğim 2002'de oynamış olan abilerimi aramızda görmek istiyorum. Tugay abi, Yıldıray abi, Alpay abi, İlhan abi, Bülent abi... Onlarla Amerika'ya gitmek istiyorum. Biz bir olursak daha iyi bir tablo ortaya çıkar diye düşünüyorum. İnşallah sesim duyulursa onları aramızda görmek istiyorum. Çünkü bizim onların tecrübesine ihtiyacımız var. Güzel bir tablo olur diye düşünüyorum.' dedi.

Hakan Çalhanoğlu, dışarıdaki söylentilere de sert cevap verdi.

Hakan Çalhanoğlu, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu belirterek, 'Takımın motivasyonu yerinde. Bazen bizi kışkırtmaya çalışıyorlar oluyor ama hiçbir zaman öyle olmadı. Bizim şu an tek amacımız Dünya Kupası'na gitmek. Zaten birbirimize sevgiyle yaklaşıyoruz. Bizi kopartmaya çalışanlar bunu hiçbir zaman başaramayacaklar.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın