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Efecan'ın Eski Eşinin Paylaşımından Sevdiğim Sensin'in Başrolüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Efecan'ın Eski Eşinin Paylaşımından Sevdiğim Sensin'in Başrolüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.07.2025 - 00:40

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

7 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Sevdiğim Sensin dizisinde Aytaç Şaşmaz'ın partneri belli oldu.

1. Sevdiğim Sensin dizisinde Aytaç Şaşmaz'ın partneri belli oldu.

Askerliğini Ağrı’da yapan holding sahibi varlıklı bir ailenin oğlu olan Erkan’ın hayatını kurtaran Ağrılı Rojda’yla değişen hayatını konu alacak filmde başrol belli oldu. Dizinin çekimleri Ağrı'da başlayacak ve İstanbul'da devam edecek.

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2. Kim Milyoner Olmak İster'e ilk derbi sorusu damga vurdu.

2. Kim Milyoner Olmak İster'e ilk derbi sorusu damga vurdu.

200.000 TL'lik soruda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbinin skoru soruldu. Yarışmacı soruda 3 joker hakkını kullandı.

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3. RTÜK, Halk TV'ye 10 gün ekran karartma cezası vermişti.

3. RTÜK, Halk TV'ye 10 gün ekran karartma cezası vermişti.

Halk TV'nin itirazı üzerine mahkeme, RTÜK’ten ekran karatma kararına dayanak yaptığı yayının kayıtlarını, kuruldaki görüş ve tutanakları istemişti. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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4. Survivor Efecan ve Yağmur'un birlikte görüntülenmesinin ardından eski eşi paylaşım yaptı.

4. Survivor Efecan ve Yağmur'un birlikte görüntülenmesinin ardından eski eşi paylaşım yaptı.

Kızıyla fotoğrafını paylaşan Duygu Çavdar, “Yeminim olsun, yazılı olsun, elimden geldiğince, ömrüm yettiğince, seni bütün kötülerden ve kötülüklerden, ahlaksızlardan ve ahlaksızlıktan koruyacağım. Bir anne olarak seni ahlaklı yetiştirmek ve ahlaklı olmayanlardan da korumak vazifemdir. Her anında yanındayım” notunu düştü.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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