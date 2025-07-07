Şakir Paşa Ailesi'nin Sevilen Oyuncusu Sevdiğim Sensin Dizisinde Aytaç Şaşmaz'ın Partneri Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in etkisiyle gelecek sezon çekilecek dizilerden biri de Sevdiğim Sensin olmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, askerliğini Ağrı’da yapan holding sahibi varlıklı bir ailenin oğlu olan Erkan’ın hayatını kurtaran Ağrılı Rojda’yla hayatının değişmesini anlatan hikayede başrol Aytaç Şaşmaz olmuştu. Dizinin kadın başrolü de belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yeni sezon hazırlıkları sürerken, iddialı yapımlardan biri olacak Sevdiğim Sensin'le ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aytaç Şaşmaz'ın partneri belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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