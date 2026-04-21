Duygusal Boşluğun Geldiği Son Nokta: Çin’de Gençler Neden “Sanal Ebeveynlere” Yöneliyor?

Tek çocuk olarak büyüyen bireyler, ailenin tüm beklentilerini tek başına karşılamak zorunda kalıyor. Eğitim, kariyer ve ekonomik başarıya dair yüksek beklentiler, gençler üzerinde sürekli bir baskı oluşturuyor. Ailelerin iyi niyetle yönelttiği bu beklentiler, çoğu zaman duygusal destek eksikliğiyle birleştiğinde daha ağır bir yük haline geliyor.

Öte yandan, günümüz çalışma koşulları da bu eğilimi besliyor. Özellikle “996” olarak bilinen ve sabah dokuzdan akşam dokuza, haftada altı gün çalışmayı ifade eden sistem, gençler arasında tükenmişlik hissini artırıyor. Yoğun iş temposu, ekonomik belirsizlikler ve rekabet baskısı altında yaşayan bireyler, dijital ortamda daha yumuşak ve anlayışlı bir iletişim biçimine yöneliyor. Sanal ebeveynler bu noktada, kısa süreli de olsa bir rahatlama ve “anlaşılma” hissi sunuyor.

Kuşaklar arası iletişim farkı da bu ilginin arkasındaki temel nedenlerden biri. Genç nesil bireysellik, özgürlük ve psikolojik iyi oluşa daha fazla önem verirken, ebeveynler daha çok istikrar, güvenli iş ve geleneksel yaşam planlarına odaklanıyor. Bu farklı bakış açıları, aile içi iletişimi çoğu zaman gerilimli hale getiriyor. Gençler kendilerini ifade etmekte zorlanırken, sanal ortamda karşılaştıkları empatik içeriklerle daha kolay bağ kurabiliyor.