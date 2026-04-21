article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Duygusal Boşluğun Geldiği Son Nokta: Çin’de Gençler Neden “Sanal Ebeveynlere” Yöneliyor?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 11:04

Çin’de gençler arasında son dönemde dikkat çeken “sanal ebeveyn” fenomeni, sosyal medyanın geçici bir trendinden çok daha fazlasına işaret ediyor. Orta yaşlı içerik üreticilerinin, takipçilerine şefkatli bir anne-baba gibi seslendiği bu dijital alan, özellikle yoğun baskı altında yaşayan gençler için alternatif bir duygusal sığınak haline gelmiş durumda. Gerçek hayatta karşılık bulamayan anlayış ve destek ihtiyacı, giderek daha fazla kişinin ekran başında aradığı bir deneyime dönüşüyor.

Kaynak: BBC

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çin’de gençler arasında “sanal ebeveynler” olarak adlandırılan içerik üreticilerine yönelik ilginin hızla artması, yalnızca bir sosyal medya trendi değil aynı zamanda derin toplumsal ve kültürel dönüşümlerin bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Özellikle kısa video platformu Douyin üzerinden yayılan bu içerikler, gençlere eksikliğini hissettikleri duygusal desteği sunan alternatif bir alan yaratıyor.

Bu içeriklerde orta yaşlı influencer’lar, izleyicilere doğrudan “çocuğum” gibi hitap ediyor.

Onların yorgunluklarını anladıklarını, yeterince iyi olduklarını ve dinlenmeleri gerektiğini söylüyor. Basit gibi görünen bu ifadeler, aslında birçok genç için gerçek hayatta nadiren duydukları cümleler. Geleneksel Çin aile yapısında sevgi çoğu zaman dolaylı yollarla ifade edilirken, başarı ve sorumluluk vurgusu ön planda tutuluyor. Bu durum, özellikle duygusal onay arayan gençlerde belirgin bir boşluk yaratıyor.

Bu boşluğun oluşmasında, 1979–2015 yılları arasında uygulanan tek çocuk politikası önemli bir rol oynuyor.

Tek çocuk olarak büyüyen bireyler, ailenin tüm beklentilerini tek başına karşılamak zorunda kalıyor. Eğitim, kariyer ve ekonomik başarıya dair yüksek beklentiler, gençler üzerinde sürekli bir baskı oluşturuyor. Ailelerin iyi niyetle yönelttiği bu beklentiler, çoğu zaman duygusal destek eksikliğiyle birleştiğinde daha ağır bir yük haline geliyor.

Öte yandan, günümüz çalışma koşulları da bu eğilimi besliyor. Özellikle “996” olarak bilinen ve sabah dokuzdan akşam dokuza, haftada altı gün çalışmayı ifade eden sistem, gençler arasında tükenmişlik hissini artırıyor. Yoğun iş temposu, ekonomik belirsizlikler ve rekabet baskısı altında yaşayan bireyler, dijital ortamda daha yumuşak ve anlayışlı bir iletişim biçimine yöneliyor. Sanal ebeveynler bu noktada, kısa süreli de olsa bir rahatlama ve “anlaşılma” hissi sunuyor.

Kuşaklar arası iletişim farkı da bu ilginin arkasındaki temel nedenlerden biri. Genç nesil bireysellik, özgürlük ve psikolojik iyi oluşa daha fazla önem verirken, ebeveynler daha çok istikrar, güvenli iş ve geleneksel yaşam planlarına odaklanıyor. Bu farklı bakış açıları, aile içi iletişimi çoğu zaman gerilimli hale getiriyor. Gençler kendilerini ifade etmekte zorlanırken, sanal ortamda karşılaştıkları empatik içeriklerle daha kolay bağ kurabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın