Dünyanın En Uzun Sakallı Adamı 60 Yıl Boyunca Tıraş Olmadı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
İnsanlık tarihinin en sıra dışı fiziksel rekorlarından biri, ölümünden yaklaşık 100 yıl sonra bile hala kırılamadı. Norveç asıllı Amerikalı Hans Nilson Langseth, 5,33 metrelik devasa sakalıyla sadece bir rekortmen değil, aynı zamanda yaşayan bir zaman çizelgesi olarak tarihe geçti.

İşte Smithsonian Müzesi’nin kasalarında korunan, 60 yıllık bir sabrın hikayesi...

Modern dünyada tıraş olmak günlük bir rutin olsa da, 1846 doğumlu Hans Langseth için bu durum 19 yaşında katıldığı bir sakal uzatma yarışmasıyla tamamen değişti.

Yarışma bittikten sonra sakalını kesmekten vazgeçen Langseth, ölene dek tam 60 yıl boyunca sakalını uzatmaya devam etti.

Langseth’in sakalı, onun hayat evrelerini renkleriyle ele veriyordu. Sakalın alt kısımlarındaki koyu kahverengi tüyler, onun gençlik ve Iowa’daki çiftçilik yıllarını temsil ederken (içinde hala o yıllardan kalma buğday taneleri olduğu söyleniyor), yukarı doğru çıkan sararmış ve beyazlamış kısımlar yaşlılık dönemini simgeliyordu. Normal şartlarda insan kılı 1,5 metreden fazla uzamazken, Langseth dökülen ölü kılları birbirine dolayarak örgü şeklinde toplayıp bu devasa uzunluğa ulaşmayı başardı.

5 metreyi aşan bir sakalla yaşamak hiç de kolay değildi.

Langseth, tarlada çalışırken veya günlük işlerini yaparken sakalını bir mısır koçanına sarıyor ve yeleğinin özel bir cebinde muhafaza ediyordu. Bir dönem sirklerde 'dünyanın en uzun sakallı adamı' olarak gösterilere çıksa da, insanların sakalının gerçek olup olmadığını anlamak için kılı çekmelerinden sıkılarak çiftliğine geri döndü.

Langseth'in rekoru, 1922 yılında Sacramento'da düzenlenen bir yarışmada tescillendi. En yakın rakibinin 3,6 metrelik sakalını açık ara geride bırakan Langseth, 300 dolarlık büyük ödülü ve eve dönüş biletini kazanarak ülkenin resmî rekortmeni oldu.

1927 yılında 81 yaşında hayata gözlerini yumduğunda, sakalının boyu 5,6 metreyi bulmuştu.

Langseth’in son vasiyeti üzerine çocukları, cenaze sonrası sakalını keserek bir hatıra olarak sakladılar. 1967 yılında aile, bu eşsiz parçayı Smithsonian Enstitüsü’ne bağışladı. Sakal, uzun yıllar sergilendikten sonra şu an müzenin özel depolarında, gelecek nesillere aktarılmak üzere titizlikle korunuyor.

Hans Langseth'in hikayesi sık sık 16. yüzyılda yaşamış Avusturyalı Belediye Başkanı Hans Steininger ile karıştırılır.

Ancak Steininger'in hikayesi trajik bitmiştir; bir yangın sırasında cebinden çıkan uzun sakalına basarak merdivenlerden düşmüş ve boynu kırılarak hayatını kaybetmiştir. Langseth ise sakalıyla barışık, doğal nedenlerle ölen bir rekortmen olarak tarihteki yerini almıştır.

Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
