Dünyanın En Uzun Sakallı Adamı 60 Yıl Boyunca Tıraş Olmadı

Langseth, tarlada çalışırken veya günlük işlerini yaparken sakalını bir mısır koçanına sarıyor ve yeleğinin özel bir cebinde muhafaza ediyordu. Bir dönem sirklerde 'dünyanın en uzun sakallı adamı' olarak gösterilere çıksa da, insanların sakalının gerçek olup olmadığını anlamak için kılı çekmelerinden sıkılarak çiftliğine geri döndü.

Langseth'in rekoru, 1922 yılında Sacramento'da düzenlenen bir yarışmada tescillendi. En yakın rakibinin 3,6 metrelik sakalını açık ara geride bırakan Langseth, 300 dolarlık büyük ödülü ve eve dönüş biletini kazanarak ülkenin resmî rekortmeni oldu.