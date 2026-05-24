Dünyanın En İyi Vejeteryan Yemekleri Açıklandı: Türkiye'den de Bir Lezzet Listede!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 17:50
Dünyanın en çok takip edilen gastronomi platformu TasteAtlas, hazırladığı eğlenceli listelerle gündemimize geliyor. Yerel lezzetleri tüm dünyaya tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen TasteAtlas, gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. TasteAtlas, bu kez 'Dünyanın En İyi 100 Vejeteryan Yemeği' listesini güncelledi. 

Listeye Türkiye'den de bir lezzet dahil oldu. 

TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi 100 Vejeteryan Yemeği' listesini güncelledi.

Yerel lezzetleri tüm dünyaya tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen TasteAtlas'ın gastronomi çalışmaları devam ediyor. Her yıl sonunda hazırlanan listeler yakından takip edilirken yıl içerisinde kullanıcıların ve yemek eleştirmenlerinin yorumlarıyla bu listeler yenileniyor. Gastronomi meraklılarının yakından takip ettiği bu listelerde yeni bir güncelleme yapıldı.

TasteAtlas, en iyi vejeteryan yemekler listesini güncelledi. Listenin ilk sıralarında yer alan yemekler aşağıdaki gibidir:

Genellikle falafelin orijinal formu olarak kabul edilen taameya, nohut yerine bakla ile hazırlanır. Mısır mutfağına dayanan bu lezzet, pırasa, soğan, taze kişniş, maydanoz ve kimyonla tatlandırılır.

  • Mahjouba - Cezayir

Semolina ile hazırlanan kalın ve katmanlı krep benzeri bir sokak ekmeğidir. İç harcı genellikle domates ve karamelize soğandan oluşur.

Yanında isteğe bağlı olarak harissa sosuyla servis edilir.

Patates bazlı geleneksel köfte/fritter türüdür. Ezilmiş patates; sarımsak, maydanoz ve baharatlarla karıştırılarak kızartılır.

Bazı versiyonlarında et, ton balığı veya peynir de bulunabilir. Sokak sandviçlerinde sıkça kullanılır.

Olgun avokado, soğan, biber ve baharatlarla hazırlanan kremamsı bir sostur.

Kökeni Aztek uygarlığına kadar uzanır. Taze ve yoğun aromalı yapısıyla tortilla ve atıştırmalıkların yanında servis edilir.

Türk mutfağındaki biber dolmasına da benzeyen bu lezzet, domates ve biber gibi sebzelerin pirinç ve iç malzemelerle doldurulup fırınlanmasıyla hazırlanır.

Türkiye'den listeye giren lezzet ise domates çorbası oldu.

Domates çorbası, listenin ilk 20'sinde yer aldı ve 18. sıraya yerleşti. TasteAtlas'ın anlatımında 'Olgun domateslerle hazırlanan, pürüzsüz kıvamlı geleneksel çorbadır. Özellikle kış aylarında tercih edilir.' ifadelerine yer verildi.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
