Dünyanın En İyi Vejeteryan Yemekleri Açıklandı: Türkiye'den de Bir Lezzet Listede!

Yerel lezzetleri tüm dünyaya tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen TasteAtlas'ın gastronomi çalışmaları devam ediyor. Her yıl sonunda hazırlanan listeler yakından takip edilirken yıl içerisinde kullanıcıların ve yemek eleştirmenlerinin yorumlarıyla bu listeler yenileniyor. Gastronomi meraklılarının yakından takip ettiği bu listelerde yeni bir güncelleme yapıldı.

TasteAtlas, en iyi vejeteryan yemekler listesini güncelledi. Listenin ilk sıralarında yer alan yemekler aşağıdaki gibidir:

Mısır - Taameya (Falafel)

Genellikle falafelin orijinal formu olarak kabul edilen taameya, nohut yerine bakla ile hazırlanır. Mısır mutfağına dayanan bu lezzet, pırasa, soğan, taze kişniş, maydanoz ve kimyonla tatlandırılır.

Mahjouba - Cezayir

Semolina ile hazırlanan kalın ve katmanlı krep benzeri bir sokak ekmeğidir. İç harcı genellikle domates ve karamelize soğandan oluşur.

Yanında isteğe bağlı olarak harissa sosuyla servis edilir.

Maakouda - Fas

Patates bazlı geleneksel köfte/fritter türüdür. Ezilmiş patates; sarımsak, maydanoz ve baharatlarla karıştırılarak kızartılır.

Bazı versiyonlarında et, ton balığı veya peynir de bulunabilir. Sokak sandviçlerinde sıkça kullanılır.

Guacamole - Meksika

Olgun avokado, soğan, biber ve baharatlarla hazırlanan kremamsı bir sostur.

Kökeni Aztek uygarlığına kadar uzanır. Taze ve yoğun aromalı yapısıyla tortilla ve atıştırmalıkların yanında servis edilir.

Yemista - Yunanistan

Türk mutfağındaki biber dolmasına da benzeyen bu lezzet, domates ve biber gibi sebzelerin pirinç ve iç malzemelerle doldurulup fırınlanmasıyla hazırlanır.